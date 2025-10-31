Espana agencias

Prisión para dos de los hermanos detenidos en Melilla por adoctrinamiento yihadista

Melilla, 31 oct (EFE).- Dos de los tres hermanos detenidos en la operación antiyihadista que llevó a cabo la Policía Nacional en Melilla el pasado miércoles se encuentran ya en prisión provisional por su presunta participación en los delitos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento sobre terceros.

Según ha informado la Policía en una nota, el tercer detenido, menor de edad, ha quedado en libertad.

Tras la investigación, dirigida por la Audiencia Nacional, los agentes han podido comprobar cómo los detenidos estaban sufriendo una profunda radicalización.

Los dos hermanos realizaban actividades de captación hacia menores de edad.

Todos ellos consumían, editaban y publicaban material propio de organizaciones terroristas como Dáesh a través de las redes sociales.

En algunas de sus publicaciones se han detectado fotografías portando machetes de grandes dimensiones acompañadas de 'nasheeds' ensalzando la yihad armada.

La Comisaría General de Información ha desarrollado esta investigación con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Melilla, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 3, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Menores.

Los dos detenidos mayores de edad, un hombre y una mujer, pasaron a disposición judicial este jueves en Melilla y por la tarde fueron trasladados al centro penitenciario de la ciudad autónoma.

Se trata de la tercera operación antiterrorista que lleva a cabo la Policía Nacional este año en Melilla con un total de seis detenidos.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, desde 2012 se han producido en Melilla 35 operaciones contra el terrorismo yihadista, que se han saldado con 76 detenidos. EFE

