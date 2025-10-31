Prisión para dos de los detenidos en Melilla en la tercera operación antiyihadista del año

Melilla, 31 oct (EFE).- Dos de los tres detenidos en la operación antiyihadista que llevó a cabo la Policía Nacional en Melilla el pasado miércoles se encuentran ya en prisión provisional, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Los detenidos, un hombre y una mujer que son hermanos, pasaron a disposición judicial este jueves en Melilla y por la tarde fueron trasladados al Centro Penitenciario de la ciudad autónoma.

Ambos fueron arrestados un día antes junto a otra persona en el marco de una investigación contra el terrorismo yihadista dirigida por la Audiencia Nacional.

Se trata de la tercera operación antiterrorista que lleva a cabo la Policía Nacional este año en Melilla y que contabiliza seis detenidos.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, desde 2012 se han producido en Melilla 35 operaciones contra el terrorismo yihadista que se han saldado con 76 detenidos. EFE