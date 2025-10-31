PP ve revelador que Sánchez recurriera al "manual de corrupción" al contestar sobre Koldo, su hermano y su suegro

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado este viernes de "muy revelador" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurriera ayer en la comisión de investigación del Senado al "manual de la corrupción habitual del no me consta" para calificar de anecdótica su relación con Koldo García o para evitar responder si su hermano ha residido en Portugal o si su suegro financió "con el dinero del negocio de las saunas sus campañas políticas".

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, recogidas por Europa Press, Muñoz ha defendido el interrogario de su compañero Alejo Miranda porque consiguió "mostrar las debilidades" de Sánchez, a pesar de que el presidente "llevaba el disfraz con gafas".

Muñoz ha añadido que ahora el PP lo que va hacer es "repasar todo lo que ha dicho" Sánchez en el Senado, al ser preguntada si se plantean llevar a los tribunales al jefe del Ejecutivo por incurrir en falso testimonio.

La portavoz del PP en el Congreso ha mencionado las fotografías de Sánchez con Koldo en 2019 que han publicado este viernes algunos medios de comunicación para insistir en que ayer en el Senado se puso en evidencia los "puntos débiles" del presidente del Gobierno. "Eso es lo relevante".

"Esto no va de imponer trampas a nadie", ha continuado Muñoz, para reiterar que Sánchez reflejó que es un presidente "con su mujer pentaimputada, con su hermano con cuatro delitos, mintiendo; con el fiscal general del Estado imputado, con su mano derecha en la cárcel y con su otra mano derecha imputado", ha terciado.

A Muñoz también le han preguntado por una publicación en redes sociales del PP en la que se compara al ministro de Transportes, Óscar Puente, con un primate. "No me gusta", ha dicho la portavoz 'popular', pero ha añadido que "las personas que llevan las redes en el PP usaron el mismo lenguaje que el ministro Puente".

"NADIE BUSCABA MATAR A GOLIAT"

En otra entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta' recogida por Europa Press, Muñoz ha asegurado que el objetivo del interrogatorio a Sánchez en el Senado era para mostrar las "debilidades" y "mentiras" del presidente y que "nadie buscaba ayer matar a Goliat" con el interrogatorio del PP, por lo que sienten que el objetivo de la comisión "está cumplido".

"El objetivo era ver las debilidades de Pedro Sánchez, donde no podía contestar, y ha pasado eso, y ver si había mentiras, donde ha habido algunas mentiras. Por lo tanto, yo creo que el objetivo está perfectamente cumplido", ha reiterado a continuación.

Muñoz ha asegurado que la sesión de ayer fue "muy relevante", ya que Sánchez "no pudo contestar a algunas cuestiones" y que, además, mintió "cuando dijo que su relación con Koldo era anecdótica" ya que los populares hicieron pública una foto del presidente en el cumpleaños del ex número dos de Ábalos.

CRITICA QUE NO ACLARE CUANTO COBRÓ EN METÁLICO

También ha criticado que Sánchez no explicara en su declaración cuanto dinero en metálico había cobrado como gastos del PSOE ya que, según la portavoz 'popular', si hubiera querido ser transparente, habría llamado a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, para preguntar por las cantidades exactas.

"Si él sabía y se ha preparado, como ha dicho su equipo, para esta comparecencia y quería ser transparente, él que no tiene ningún miedo a nada y que va con la verdad por delante, lo lógico es que hubiera llamado al tesorero de su partido y le hubiera preguntado por los cobros en metálico que ha tenido, cuándo los ha tenido, qué cantidades y a que facturas", ha desarrollado Muñoz.

Así, la 'popular' ha resuelto que si el presidente no preguntó por los cobros fue para no mentir en la comisión de investigación del Senado.