Pedro Martínez: Los partidos contra rivales como el Burgos son de riesgo

Valencia, 31 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, advirtió del riesgo que supone enfrentarse a rivales como el Recoletas Salud San Pablo Burgos, al que recibirán este domingo y que ha tenido una semana para preparar el encuentro, mientras que el conjunto valenciano ha disputado dos partidos de la Euroliga.

"Nosotros estamos jugando dos competiciones que son muy exigentes físicamente y eso hace que cuando jugamos contra equipos como Burgos, que es un muy buen equipo, que están muy bien entrenados y que han estado toda la semana preparando nuestro partido, pues ahí son partidos de riesgo", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

“Hace dos semanas en el campo del Real Madrid hicieron un partido excelente, estuvieron compitiendo durante todo el partido, muchos minutos ganando y yo creo que nos tenemos que preparar para un partido que seguro que va a ser difícil. Por todas las connotaciones, no solamente las buenas del rival, sino también un poco por todo lo que nosotros llevamos arrastrando”, añadió.

El técnico dijo que le gusta mucho el estilo y la identidad del Burgos: "Ya el año pasado en Primera Feb fueron un equipo sensacional y ahora en ACB yo creo que también están consiguiendo, con los jugadores que han fichado, que tienen bastante calidad, están consiguiendo mantener esa identidad que a mí personalmente me gusta. Y que hace que todavía sean un equipo más para respetar al tener tan clara su identidad y la manera en la que quieren jugar”.

El entrenador catalán dijo que deben adaptarse a la competición y al rival "pero lo más importante de todo es tener buena mentalidad, respetar muchísimo a los rivales, saber sufrir durante el partido".

"Es muy fácil prepararte para que el partido te venga de cara y ganar de 10 puntos en la media parte y luego ganar de 14. Pero lo bueno es dar una buena respuesta cuando las cosas no te vienen bien y eso es lo que marca al final la diferencia en los equipos y en los clubes, cuando son capaces de superar las adversidades que los partidos y que los rivales nos van a ir creando”, destacó. EFE