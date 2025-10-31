Paso decisivo en Mercamadrid para convertirla en una empresa de capital totalmente público

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La Junta General de Accionistas de Mercamadrid ha aprobado este viernes la propuesta para convertir el mercado central madrileño de distribución alimentaria en una sociedad mercantil de capital totalmente público, que gestionarán el Ayuntamiento de Madrid y la empresa pública estatal Mercasa.

Los accionistas han respaldado mayoritariamente dicha propuesta acordada por el Ayuntamiento de Madrid y Mercasa, en un "paso decisivo" que permitirá convertir Mercamadrid en una sociedad mercantil local, participada exclusivamente por ambas entidades públicas, según un comunicado.

Esta decisión se enmarca en el proceso impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y Mercasa para eliminar la limitación temporal de la sociedad, fijada en 2032.

Con ello, según Mercamadrid, se busca garantizar la continuidad de la actividad y ofrece seguridad jurídica a las más de 800 empresas instaladas y los 9.000 trabajadores del recinto, favoreciendo nuevas inversiones que impulsen la competitividad de este mercado central.

Asimismo, los socios minoritarios han respaldado por amplia mayoría su salida del capital social, mediante la amortización de sus acciones.

La culminación de este proceso se producirá previsiblemente en diciembre, con la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento del cambio de modelo de gestión del servicio público, que pasará de una gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta a una directa, a través de sociedad mercantil de capital exclusivamente público.

Con esta decisión, "Mercamadrid da un paso histórico en su trayectoria, con el objetivo de garantizar su continuidad más allá de 2032 y seguir siendo una unidad alimentaria de referencia internacional", según el comunicado.

Además, el acuerdo adoptado "es un paso importante para garantizar la permanencia de Mercamadrid como referente en la Red de Mercas vertebrada por Mercasa", según las mismas fuentes.EFECOM