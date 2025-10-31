Orange compra el 50 % de MasOrange a KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones de euros

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La compañía francesa Orange ha cerrado este viernes un acuerdo para comprar la participación del 50 % de MasOrange que está aún en poder de los fondos KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones de euros, con lo que controlará el cien por cien del capital de la compañía de telecomunicaciones.
Según ha informado en un comunicado, la empresa francesa espera cerrar la operación antes de que acabe 2025. EFECOM
