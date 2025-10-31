Espana agencias

Nvidia proveerá más de 50.000 GPU a una fábrica de semiconductores conjunta con Samsung

Por Newsroom Infobae

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFECOM).- Nvidia, la empresa más cotizada del planeta, proveerá más de 50.000 tarjetas gráficas (GPU) a una plataforma digital conjunta con el conglomerado tecnológico Samsung, anunció este viernes la firma surcoreana, poco antes de la intervención del director ejecutivo de la firma estadounidense en la cumbre de líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Corea del Sur.

La 'Megafábrica de IA', una plataforma de manufactura inteligente, servirá para que Samsung "lidere el cambio de paradigma a la manufactura con IA" aplicando esta tecnología a "todas las fases de fabricación", acelerando el desarrollo y la producción de chips de semiconductores de próxima generación, dispositivos móviles y robótica, detalla el comunicado.

El acuerdo, cuyo monto no ha sido desvelado, incluye la incorporación de más de 50.000 GPU de Nvidia a la fábrica para combinar las capacidades de semiconductores de Samsung con la tecnología de la firma estadounidense y acelerar la innovación en manufactura inteligente.

El anuncio tuvo lugar poco antes de la intervención este viernes del CEO de Nvidia, Jensen Huang, en la cumbre de líderes empresariales del Foro del APEC, en el marco del evento internacional que se está desarrollando en la ciudad surcoreana de Gyeongju con la presencia de mandatarios internacionales como el presidente chino, Xi Jinping, o la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Los directores de Samsung Electronics, Hyundai Motor y Nvidia celebraron el jueves una cena informal en un restaurante de pollo frito de Seúl para celebrar una nueva asociación en inteligencia artificial (IA).

Lee Jae-yong (Samsung), Chung Eui-sun (Hyundai) y Huang (Nvidia) compartieron la pasada noche un 'chimaek', la forma surcoreana de llamar a una cena con pollo frito y cerveza, y fueron captados brindando con los brazos entrelazados, un gesto conocido como 'brindis del amor', tal y como pudo verse en fotografías de la velada publicadas por los medios surcoreanos.

La cena, que duró alrededor de una hora, simbolizó el fortalecimiento de la alianza en IA de las tres firmas, que quieren impulsar su cooperación en semiconductores. EFECOM

