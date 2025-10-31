Espana agencias

Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Vigo, 31 oct (EFE).- Tres marineros gallegos han muerto esta noche en Namibia en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados cuando se dirigían a puerto para embarcar.

Los tres iban en un taxi, cuyo conductor falleció también, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI).

Se sabe que los tres marineros iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo, la merluza negra, pero de momento se desconoce en qué barco.

La carretera por la que se desplazaban está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según las fuentes. EFE

rmb/msl/jdm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

'No me pises que llevo chanclas' completa su regreso con el lanzamiento de un nuevo disco

Infobae

Prisión para dos de los hermanos detenidos en Melilla por adoctrinamiento yihadista

Infobae

Se hacía pasar por policía para reclutar militares para un servicio de inteligencia

Infobae

La Fundación Francisco Franco afirma que su permanencia está amparada por la Constitución

Infobae

Morant califica de "teatro" los días de reflexión de Carlos Mazón y le pide su dimisión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado analiza la “multa

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso afronta las preguntas

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”