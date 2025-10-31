Espana agencias

Morant califica de "teatro" los días de reflexión de Carlos Mazón y le pide su dimisión

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cocentaina (Alicante), 31 oct (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que los días de reflexión que ha planteado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras los abucheos y gritos que recibió en el funeral por las víctimas mortales de la dana, "forman parte de ese teatro al que nos tiene acostumbrados".

"La única salida posible es su dimisión y la convocatoria electoral", ha manifestado Morant, en declaraciones a los periodistas durante su vista a la Fira de Tots Sant de Cocentaina (Alicante), donde ha descartado presentar una moción de censura, como plantea Compromís, porque está abocada al fracaso y eso generaría "frustración" y la sensación de que Mazón "vuelve a ganar".

Ha afirmado que Mazón ha tenido un año para tomar la decisión que esperan todos los valencianos, y ha considerado que la duda ahora está en cómo lo hará: si dimitirá, su partido lo destituirá o lo harán los valencianos en una convocatoria electoral.

La secretaria general del PSPV-POSE también ha censurado el posicionamiento del presidente de Vox, Santiago Abascal, al que ha acusado de "volver a insultar a las víctimas", así como la actitud del PP, tanto valenciano como nacional, que, a su juicio, ha demostrado que "empieza a ser un partido inútil".

"Es incapaz de resolver sus propios problemas y convierte sus problemas internos en problemas de los vecinos y las vecinas, en este caso de los valencianos y las valencianas", ha lamentado Morant, quien no ve "otra salida de esperanza para el pueblo valenciano que una convocatoria electoral".

Preguntada sobre si descara presentar una moción de censura, como propone Compromís, ha abogado por hacer pedagogía con esta cuestión, y ha señalado que esa moción "decaería porque hay una mayoría absoluta parlamentaria entre el PP y Vox" que no la va a apoyar.

Morant ha dicho que lo ha hablado con las víctimas de la dana y si ellas le hubieran pedido que la presentara, lo hubiera hecho, pero ha considerado que "simbólicamente", una moción que se va a perder generaría "frustración" y "la sensación de impunidad de Mazón".

"Parecería que vuelven a ganar y no podemos darles más victorias. En la calle no ganan, fuera de las paredes gruesas del Palau de la Generalitat y de Les Corts Valencianes no ganan, han perdido la mayoría de la calle y, por lo tanto, lo que nosotros queremos es que se pronuncie la ciudadanía", ha defendido.

La ministra y líder de los socialistas valencianos ha dicho que no va "a insistir en herramientas de frustración" y ha vuelto a pedir "la dimisión de Mazón y la convocatoria de unas elecciones en la Comunitat Valenciana". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Piden 3 años de cárcel por conducción temeraria y huir de un control de la Guardia Civil durante el festival Aquasella

Piden 3 años de cárcel

Intervenidos 2,5 millones de cigarrillos y 5.200 litros de 'gas de la risa' a una banda

Infobae

Juan Ramón Martínez (UME): El cambio climático exige rediseñar tácticas frente a incendios

Infobae

El senador del PP que interrogó a Sánchez dice que analizarán llevarle a los tribunales: "Fue acorralado por la verdad"

El senador del PP que

El fiscal pide 30 años de cárcel al acusado de matar a una tendera en Madrid para robarla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado analiza la “multa

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso afronta las preguntas

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”