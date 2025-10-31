Morant califica de "teatro" los días de reflexión de Carlos Mazón y le pide su dimisión

Cocentaina (Alicante), 31 oct (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que los días de reflexión que ha planteado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras los abucheos y gritos que recibió en el funeral por las víctimas mortales de la dana, "forman parte de ese teatro al que nos tiene acostumbrados".

"La única salida posible es su dimisión y la convocatoria electoral", ha manifestado Morant, en declaraciones a los periodistas durante su vista a la Fira de Tots Sant de Cocentaina (Alicante), donde ha descartado presentar una moción de censura, como plantea Compromís, porque está abocada al fracaso y eso generaría "frustración" y la sensación de que Mazón "vuelve a ganar".

Ha afirmado que Mazón ha tenido un año para tomar la decisión que esperan todos los valencianos, y ha considerado que la duda ahora está en cómo lo hará: si dimitirá, su partido lo destituirá o lo harán los valencianos en una convocatoria electoral.

La secretaria general del PSPV-POSE también ha censurado el posicionamiento del presidente de Vox, Santiago Abascal, al que ha acusado de "volver a insultar a las víctimas", así como la actitud del PP, tanto valenciano como nacional, que, a su juicio, ha demostrado que "empieza a ser un partido inútil".

"Es incapaz de resolver sus propios problemas y convierte sus problemas internos en problemas de los vecinos y las vecinas, en este caso de los valencianos y las valencianas", ha lamentado Morant, quien no ve "otra salida de esperanza para el pueblo valenciano que una convocatoria electoral".

Preguntada sobre si descara presentar una moción de censura, como propone Compromís, ha abogado por hacer pedagogía con esta cuestión, y ha señalado que esa moción "decaería porque hay una mayoría absoluta parlamentaria entre el PP y Vox" que no la va a apoyar.

Morant ha dicho que lo ha hablado con las víctimas de la dana y si ellas le hubieran pedido que la presentara, lo hubiera hecho, pero ha considerado que "simbólicamente", una moción que se va a perder generaría "frustración" y "la sensación de impunidad de Mazón".

"Parecería que vuelven a ganar y no podemos darles más victorias. En la calle no ganan, fuera de las paredes gruesas del Palau de la Generalitat y de Les Corts Valencianes no ganan, han perdido la mayoría de la calle y, por lo tanto, lo que nosotros queremos es que se pronuncie la ciudadanía", ha defendido.

La ministra y líder de los socialistas valencianos ha dicho que no va "a insistir en herramientas de frustración" y ha vuelto a pedir "la dimisión de Mazón y la convocatoria de unas elecciones en la Comunitat Valenciana". EFE