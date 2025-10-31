Espana agencias

Moncho: "Después de ganar han aparecido más sonrisas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Girona, 31 oct (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha reconocido este viernes que después de la victoria contra el Dreamland Gran Canaria (85-81), la primera de la temporada, "esta semana han aparecido más sonrisas de las habituales".

"La calidad del trabajo ha sido la misma que cuando perdíamos, pero esto es baloncesto profesional y el objetivo no es otro que ganar y cuando ganas estás más feliz", ha añadido en la rueda de prensa previa al partido contra el Unicaja en Málaga.

Sobre el equipo andaluz, Moncho ha afirmado que no es "tarea fácil" sustituir a jugadores como Tyson Carter, Dylan Osetkowski o Kameron Taylor, pero ha reivindicado que es un "muy buen equipo".

"Es uno de los grandes de la liga y el partido nos pedirá mucho esfuerzo, mucha lucha y estar muy bien en aspectos básicos como la transición defensiva o el rebote", ha añadido Moncho después de recordar que el Unicaja se proclamó campeón de la Copa Intercontinental hace unas semanas.

El Girona afronta dos partidos exigentes contra el Unicaja y el Barça, pero el técnico gallego ha recalcado que para él solo existe el partido de este sábado: "Lo que venga después vendrá después".

"Son partidos complicados, pero cuando hablamos de que la liga ACB es una superliga es porque todo el mundo tiene la capacidad de ganar a todo el mundo. Tenemos que afrontar el partido con esta idea", ha añadido el entrenador del Girona. EFE

asm/vmc/fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Mesa de la comisión de la dana de Les Corts se reúne con la citación de Mazón pendiente

Infobae

Más de 890.000 personas podrán votar el 21D en Extremadura, casi 27.000 por primera vez

Infobae

Albares confía en que la cumbre de Madrid potencie la movilidad académica iberoamericana

Infobae

Militares españoles forman al ejército senegalés en la lucha contra artefactos explosivos

Infobae

Buruaga acusa al Gobierno de "seguir abriendo heridas" con la decisión de La Magdalena

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos hermanos que publicaban propaganda

Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

DEPORTES

Sara Duque, la abogada e

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”