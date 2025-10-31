Moncho: "Después de ganar han aparecido más sonrisas"

Girona, 31 oct (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha reconocido este viernes que después de la victoria contra el Dreamland Gran Canaria (85-81), la primera de la temporada, "esta semana han aparecido más sonrisas de las habituales".

"La calidad del trabajo ha sido la misma que cuando perdíamos, pero esto es baloncesto profesional y el objetivo no es otro que ganar y cuando ganas estás más feliz", ha añadido en la rueda de prensa previa al partido contra el Unicaja en Málaga.

Sobre el equipo andaluz, Moncho ha afirmado que no es "tarea fácil" sustituir a jugadores como Tyson Carter, Dylan Osetkowski o Kameron Taylor, pero ha reivindicado que es un "muy buen equipo".

"Es uno de los grandes de la liga y el partido nos pedirá mucho esfuerzo, mucha lucha y estar muy bien en aspectos básicos como la transición defensiva o el rebote", ha añadido Moncho después de recordar que el Unicaja se proclamó campeón de la Copa Intercontinental hace unas semanas.

El Girona afronta dos partidos exigentes contra el Unicaja y el Barça, pero el técnico gallego ha recalcado que para él solo existe el partido de este sábado: "Lo que venga después vendrá después".

"Son partidos complicados, pero cuando hablamos de que la liga ACB es una superliga es porque todo el mundo tiene la capacidad de ganar a todo el mundo. Tenemos que afrontar el partido con esta idea", ha añadido el entrenador del Girona. EFE

asm/vmc/fc