Ministerio de Trabajo suspende labores del Deportivo Pereira por deudas con trabajadores

Bogotá, 30 oct (EFE).- El Ministerio de Trabajo de Colombia prohibió este jueves al equipo de fútbol Deportivo Pereira realizar cualquier actividad hasta que pague las deudas que tiene con los jugadores y el personal administrativo.

Así lo determinó la cartera de Trabajo en un documento en el que señaló que la determinación es una medida cautelar dentro de la actuación administrativa contra el Deportivo Pereira, que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores de 2023 luego de ganar por primera vez la liga colombiana en 2022.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la medida cautelar de suspensión de labores "por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral" colombiana.

Sanguino explicó que la decisión surge luego de una queja recibida en julio, que señalaba irregularidades como demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

"Como medida preventiva se suspenden las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda", manifestó el ministro Sanguino, citado en un comunicado de su despacho.

La Dirección Territorial Pereira del Ministerio del Trabajo realizó una inspección a las instalaciones del club, donde constató la mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

"Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y a los aportes a la seguridad social", confirmó Sanguino, quien explicó que, mientras la investigación se desarrolla, "debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento".

En medio de esta crisis, el venezolano Rafael Dudamel renunció el miércoles y dejó de ser el entrenador del Deportivo Pereira, que jugó sus dos partidos más recientes con un equipo sub-20 porque el club no ha pagado sueldos a los profesionales.

El capitán del Pereira, el experimentado atacante Carlos Darwin Quintero, afirmó el pasado 23 de octubre que había atrasos en los pagos del plantel y para los jugadores eso ha sido "muy delicado".

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) señaló además que el club "no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios pactados -tanto trimestrales como mensuales- y ha omitido los aportes a la seguridad social".

Además de los problemas económicos, el equipo tampoco ha obtenido buenos resultados, y actualmente ocupa el puesto 16 de la liga colombiana con 18 puntos y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Colombia a manos del Envigado. EFE

