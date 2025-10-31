Luis Carrión cuenta con tres dudas de cara al Oviedo-Osasuna

Oviedo, 31 oct (EFE).- El Real Oviedo continúa preparando el partido del lunes (Carlos Tartiere, 21:00 horas) ante Osasuna, cita para la que el técnico Luis Carrión cuenta con tres dudas en su plantilla.

Mientras que los centrocampistas Santi Cazorla y Ovie Ejaria tienen muy complicado llegar a dicho encuentro, aunque todavía no están descartados, el central Eric Bailly, titular en la derrota de la Copa del Rey ante el Ourense, realizó esta mañana carrera continua en playeros y no se ejercitó junto a sus compañeros.

Para paliar estas bajas, el cuerpo técnico azul está tirando de varios jóvenes canteranos que están destacando en el filial y que todavía están en edad juvenil, como Enzo Pérez y Pablo Agudín, ambos en la prelista de la selección española Sub-18 y Sub-19, respectivamente.

La gran duda futbolística de estos días es saber si el Oviedo seguirá apostando ante Osasuna por un dibujo con dos delanteros, algo que le funcionó durante buena parte del partido ante el Girona de la pasada jornada, cuando el uruguayo Fede Viñas y el venezolano Salomón Rondón consiguieron marcar gol.

Al Real Oviedo solo le quedan dos entrenamientos en El Requexón antes de recibir a Osasuna y el club azul ha minimizado las ruedas de prensa de los protagonistas tras la eliminación copera: solo hablará Carrión antes del partido del lunes. EFE

