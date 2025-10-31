Los pacientes con depresión resistente al tratamiento tienen una biología única

Barcelona, 31 oct (EFE).- Un estudio internacional muestra que los pacientes con depresión resistente al tratamiento no solo sufren un grado más grave de la enfermedad, sino que tienen una biología única, diferente de quienes responden a las terapias estándar.

Son las conclusiones de un estudio liderado por el Hospital del Mar Research Institute, la Universidad de Brescia (Italia) y el Paris Brain Institute (Francia), con la colaboración de los socios del consorcio PROMPT, coordinado por la Universidad de Münster (Alemania).

Según ha informado este viernes el Hospital del Mar, el estudio aporta datos que indican que la depresión resistente al tratamiento no es solo una forma más grave de la depresión mayor, sino una condición biológica diferenciada.

La depresión resistente al tratamiento es una patología grave, caracterizada por síntomas depresivos crónicos y recurrentes que a menudo no mejoran tras varios intentos terapéuticos.

Para entender por qué algunos pacientes responden a los antidepresivos y otros no, los investigadores analizaron muestras de sangre de 300 personas con trastorno depresivo mayor.

Descubrieron que más de 5.000 genes se comportan de forma distinta en los pacientes resistentes al tratamiento.

“Muchos de estos genes están vinculados al sistema inmunitario, a la regulación de la actividad genética y a la neuroplasticidad, todos ellos factores clave en la biología de la depresión”, ha dicho la doctora Marie-Claude Potier, del Paris Brain Institute.

"El hecho de que alrededor del 20 % de los genes activos, incluidos muchos esenciales en la fisiopatología de la depresión, se comporten de forma diferente, indica que la depresión resistente al tratamiento tiene una biología propia", ha añadido.

"Los resultados abren la puerta a una nueva comprensión de la depresión a escala molecular y nos dan la oportunidad de replantear cómo se clasifica y trata a estos pacientes”, ha afirmado por su parte la doctora Júlia Perera Bel, del Programa de Investigación en Informática Biomédica (GRIB), programa conjunto entre el Hospital del Mar Research Institute y la Universidad Pompeu Fabra. EFE