Espana agencias

Los españoles empiezan a relegar los depósitos en favor de acciones y fondos de inversión

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Las familias españolas, que tradicionalmente mostraban un perfil inversor muy conservador con depósitos y cuentas remuneradas como destino preferente de sus ahorros, han comenzado a abandonar estos activos seguros en beneficio de acciones y fondos de inversión.

Según las cuentas financieras de la economía española que trimestralmente publica el Banco de España, que se suma cada año a la celebración del Día del Ahorro para instar a planificar las finanzas, al cierre del primer semestre de 2020 los españoles tenían en efectivo y depósitos un total de 996.800 millones de euros, que cinco años después se han elevado a 1,131 billones, un 13,4 % más.

Pero en participaciones y fondos de inversión, las familias han pasado entre junio de 2020 y junio de 2025 de tener 1,094 billones a rozar 1,7 billones (1,685), lo que supone un incremento del 45 %.

Si bien es cierto que el grueso de los activos financieros de los hogares se mantuvo en efectivo y depósitos (el 34,4 % del total), seguido de las participaciones en capital (31,7 %), en fondos de inversión (16,6 %), y seguros y fondos de pensiones (11,8 %), han sido las acciones y fondos las que más han sumado.

Sólo en fondos de inversión, los activos de las familias españolas han crecido en esos cinco años un 51 %, al pasar de 359.096 a 543.953 millones.

De este modo, si al cierre del primer semestre de 2020 el capital invertido en fondos de inversión de los hogares españoles representaba el 19 % de los casi 2,5 billones de su riqueza financiera, que se mide por la diferencia entre sus ahorros y deudas, al cierre de junio de este año la tasa ha subido al 22 %.

Sumadas participaciones, acciones y fondos, en 2020 constituían el 58 % del total de la riqueza financiera, tasa que en junio de 2025 ascendía al 63,4 %.

Los hogares españoles realizaron inversiones por un total de 49.551 millones en el segundo trimestre del año, y los Fondos de Inversión volvieron a destacar al ser el activo financiero que más flujos de entradas positivos registró al canalizar 11.408 millones por parte de las familias, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Este cambio de tendencia obedece a varios factores, en un país en el que el principal destino de los ahorros de los españoles ha sido la vivienda.

El abandono de los depósitos se debe en gran medida a la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que entre julio de 2022 y septiembre de 2023 subió los tipos una tasa negativa del 0,5 % hasta el 4 %, nivel en el que los mantuvo durante nueve meses.

En junio de 2024 comenzó a bajar las tasas de interés y hasta junio de este año las redujo en 200 puntos básicos, por lo que ahora están en el 2 %.

El BCE, como otros bancos centrales, baja los tipos de interés para animar a los bancos a prestar y a las empresas y hogares a tomar préstamos, gastar e invertir, pero tiene un efecto inmediato en la rentabilidad que los bancos ofrecen por sus depósitos, que es ahora poco o nada atractiva. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El acusado por estafar 6.500 a una mujer a través de Facebook acepta indemnizarla con 9.000 euros

Aceptado un pacto judicial, el sospechoso deberá resarcir con una suma superior a lo defraudado tras admitir los hechos y ver reducida la pena de prisión, mientras la víctima ya ha recuperado una parte del dinero entregado

El acusado por estafar 6.500

Ercros sube casi un 25 % en bolsa tras aprobar la CNMC con compromisos la opa de Bondalti

Infobae

El Hang Seng cae un 1,4 % ante el renovado temor a la deflación en China

Infobae

Toni Acosta: El teatro está con el público polarizado, hay que buscar un punto intermedio

Infobae

Cómo es y cuánto cuesta un cementerio de mascotas: "Se visitan más que los de personas"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Navarra permite

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Jaime Palomera, antropólogo económico, sobre las subidas de impuestos a los más ricos: “La gente dice que se irán, pero la realidad es que eso no pasa”

Los 5 errores que no debes cometer si vas a ver una casa para comprarla, según un experto: “Aquí acaba de cometer el primero”

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”