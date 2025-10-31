Espana agencias

Leo Román sufre una lesión en los isquiotibiales y no estará ante el Betis

Por Newsroom Infobae

Guardar

Palma, 31 oct (EFE).- El guardameta del RCD Mallorca Leo Román no estará ante el Real Betis tras sufrir este jueves una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha en el entrenamiento, lo que supone una baja sensible para el conjunto de Jagoba Arrasate.

El club ha informado que la disponibilidad del futbolista "dependerá de la evolución", aunque no se espera que esté recuperado hasta después del parón de selecciones.

El ibicenco se ha hecho esta temporada con la titularidad en el club y es uno de los pilares para el técnico bermellón, que deberá darle la oportunidad al finlandés Lucas Bergström que ya debutó esta misma semana en la Copa del Rey ante el Sant Just, dejando su portería a cero.

Los bermellones también viajarán a Sevilla con la baja de Toni Lato y están pendientes de la mejoría de Vedat Muriqi de su proceso febril, aunque se espera que el atacante kosovar esté en plenas condiciones para el partido del domingo. EFE

1012193

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Piden 3 años de cárcel por conducción temeraria y huir de un control de la Guardia Civil durante el festival Aquasella

Piden 3 años de cárcel

Intervenidos 2,5 millones de cigarrillos y 5.200 litros de 'gas de la risa' a una banda

Infobae

Juan Ramón Martínez (UME): El cambio climático exige rediseñar tácticas frente a incendios

Infobae

El senador del PP que interrogó a Sánchez dice que analizarán llevarle a los tribunales: "Fue acorralado por la verdad"

El senador del PP que

El fiscal pide 30 años de cárcel al acusado de matar a una tendera en Madrid para robarla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado analiza la “multa

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso afronta las preguntas

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”