Las ventas de Seat crecen un 4 % hasta septiembre gracias al impulso de la marca Cupra

Por Newsroom Infobae

Barcelona, 31 oct (EFECOM).- Las ventas de Seat han aumentado un 4,1 % en los primeros nueve meses hasta los 439.500 vehículos respecto a un año antes gracias al impulso de la marca Cupra, que ha crecido un 37 %, marcando un nuevo récord, mientras que las entregas de la enseña Seat han caído un 20,1 %.

La automovilística con sede en Martorell (Barcelona) ha dado a conocer este viernes los datos de ventas de enero a septiembre después de que ayer el grupo Volkswagen, al que pertenece, informara de que el beneficio operativo de la compañía se ha desplomado un 96 % hasta los 16 millones de euros, debido, sobre todo, a los aranceles.

Los ingresos de Seat han aumentado un 6,9 % respecto al año anterior, hasta los 11.200 millones de euros, con el impulso de un 30 % más en el volumen de los modelos Cupra, liderados por los modelos Terramar y Tavascan.

Las ventas de vehículos electrificados (PHEV y BEV) han crecido un 79,4 % y las de unidades cien por cien eléctricas, un 84 %. En este último grupo, los Cupra Tavascan y Born representan el 23 % de las ventas de esta marca.

Las dos marcas de la compañía (Cupra y Seat) registran un comportamiento de ventas totalmente dispar. Las entregas de Cupra, en la que se sustenta la estrategia de electrificación, han aumentado un 37 %, hasta los 245.300 automóviles, mientras que las de Seat han caído un 20 %, hasta los 194.200.

El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha destacado, en un comunicado, que estos resultados "reflejan los desafíos a los que hemos hecho frente durante el año", en referencia al impacto de los aranceles europeos al modelo Cupra Tavascan, que produce en China, y al incremento de los costes, entre otros factores.

En este contexto, ha asegurado que la compañía sigue "totalmente comprometida" en su estrategia de apuesta por "la electrificación, la globalización de Cupra y un modelo de negocio sostenible basado en nuestras dos marcas".

Además, Seat mantiene el foco "en la calidad de los márgenes, la gestión de ingresos y rigurosos programas de control de costes". "También seguimos comprometidos con un diálogo constructivo con la Comisión Europea para abordar los aranceles al Cupra Tavascan", ha aseverado Haupt.

La compañía ha puesto en valor "la resiliencia" demostrada por las ventas pese a que la producción en Martorell se ha ajustado para preparar una de las líneas para la fabricación de la familia de vehículos eléctricos urbanos.

"Las cifras de ventas positivas demuestran que estamos en el camino correcto", ha dicho Haupt.

El directivo se ha mostrado confiado en que los próximos lanzamientos de los nuevo Seat Ibiza y Arona y del Cupra Raval a principios de 2026 ayudarán a "fortalecer nuestra posición en el mercado e impulsar el crecimiento futuro".

De cara al último trimestre del año y principios de 2026, la compañía augura que las condiciones del mercado global "seguirán siendo desafiantes", lo que requerirá "una mayor flexibilidad y agilidad operativa". EFECOM

