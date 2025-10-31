Espana agencias

Las bolsas europeas abren casi planas pendientes de IPC en eurozona con los tipos pausados

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la última sesión de la semana casi planas con leves caídas salvo Madrid, en una jornada en la que el interés se centra en la lectura preliminar de la inflación de la eurozona de octubre después de que ayer el BCE decidiera de nueva mantener los tipos de interés en el 2 % por tercera vez consecutiva.

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,03 %, y situado al igual que ayer por debajo de 1,16 dólares, en 1,156, Madrid es el único mercado que sube un 0,06 %, y se mantiene en línea con el cierre de ayer, por encima de los 16.000 puntos, que llegó a perder en la jornada.

Por su parte, Londres es la bolsa que más cae en la apertura del mercado, el 0,21 %, mientras que Fráncfort, París y Milán abren todas con una ligera caída del 0,06 %; al igual que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización.

Los mercados prestan especial atención al IPC de la eurozona después de que ayer el BCE decidiera cumplir con el guión y mantener de nuevo sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito sigue en el 2 %, ya que la presidenta del organismo, Christine Lagarde, considera que la entidad se encuentra "en una buena posición" desde el punto de vista de la política monetaria.

En Asia, tras los acuerdos comerciales alcanzados entre EE.UU. y China sobre reducción de ciertos aranceles y un aumento en las compras de soja estadounidense, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 2,12 % este viernes y cerró por encima de los 52.000 puntos por primera vez, aupado por las tecnológicas tras los robustos resultados financieros de gigantes de la industria.

Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,81 %, el parqué de Shenzhen se dejó el 1,14 % y el Hang Seng cae un 1,33 %.

Wall Street terminó ayer con caídas. El Dow Jones de Industriales cayó el 0,23 %, el S&P 500 bajó un 0,99 % y el tecnológico Nasdaq un 1,57 %, mientras que los futuros avanzan subidas del 0,17 %, del 0,75 % y del 1,31 % para los tres índices, respectivamente.

En EE.UU., ayer continuó, como en Europa, la publicación de resultados empresariales, entre los que destacó los del gigante tecnológico Apple, que registró un beneficio neto de 112.010 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal, que no sigue el calendario natural, lo que supone un 19 % más respecto al ejercicio anterior, y Amazon obtuvo un beneficio entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, un 44 % más interanual.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,651 %, y la del español hasta el 3,161 %.

El oro registra a esta hora una subida del 0,50 %, y el precio de la onza se sitúa en 4.035,67 dólares, mientras que el petróleo Brent, de referencia en Europa, se deja el 0,36 %, hasta los 64,14 dólares el precio del barril, y el de referencia en EE.UU., el West Texas Intermediate (WTI), cae el 0,35 %, hasta los 60,36 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

El bitcóin se recupera de las caídas de ayer y sube el 1,96 %, hasta los 109.592,4 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Toni Acosta: El teatro está con el público polarizado, hay que buscar un punto intermedio

Infobae

Cómo es y cuánto cuesta un cementerio de mascotas: "Se visitan más que los de personas"

Infobae

La IA aterriza en la gestión del fútbol y fútbol sala

Infobae

¿Qué fue de Kelme?

Infobae

Identificado un aficionado del Oviedo por insultos racistas contra Marcus Rashford

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Navarra permite

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Jaime Palomera, antropólogo económico, sobre las subidas de impuestos a los más ricos: “La gente dice que se irán, pero la realidad es que eso no pasa”

Los 5 errores que no debes cometer si vas a ver una casa para comprarla, según un experto: “Aquí acaba de cometer el primero”

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”