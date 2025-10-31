Las bolsas del Sudeste Asiático se tiñen de rojo, encabezadas por Vietnam

Bangkok, 31 oct (EFECOM).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este viernes con pérdidas en todos los parqués, lideradas por Vietnam, un día después del encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, en Corea del Sur para limar asperezas en su tensa relación comercial.

La bolsa de Filipinas permaneció cerrada por festividad local.

El indicador vietnamita VN se dejó un 1,79 % o 29,92 puntos y el parqué de Ho Chi Minh cerró así en 1.639,65 enteros.

En la próspera Singapur, el STI cedió un 0,20 % o 8,82 unidades y se situó en las 4.428,62.

En Bangkok, el SET retrocedió un 0,39 % o 5,15 puntos, hasta colocarse en 1.309,50 enteros.

El JCI de Yakarta, que cerró un 0,25 % o 20,19 puntos a la baja, y dejó al parqué indonesio en 8.163,88 puntos.

El KLCI de Kuala Lumpur descendió un 0,31 % o 5,05 unidades, hasta las 1.609,15. EFECOM