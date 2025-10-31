Espana agencias

Las acciones de Amazon se disparan más de un 11 % en Wall Street tras publicar resultados

Por Newsroom Infobae

Nueva York, 31 oct (EFECOM).- Las acciones del gigante del comercio electrónico Amazon se dispararon esta viernes más de un 11 % después de que la empresa anunciara ayer en sus resultados, publicados tras el cierre de la bolsa, que los ingresos de su unidad de computación en la nube aumentaron un 20 % en el tercer trimestre, superando las estimaciones del mercado.

Cinco minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, las acciones de Amazon subían un 11,39 %, al día siguiente de comunicar un beneficio acumulado entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, un 44 % más interanual, y reportar un sólido crecimiento de su negocio en la nube.

En un comunicado publicado al cierre de Wall Street, la tecnológica estadounidense indicó que su facturación neta acumulada en los nueve primeros meses del ejercicio alcanzó los 503.538 millones de dólares, un 12 % más respecto al mismo tramo de 2024.

En el tercer trimestre, el más seguido por los inversores de Wall Street, Amazon ganó 21.187 millones de dólares (un 38 % más interanual), con una facturación de 180.169 millones (un 13 % más). EFECOM

