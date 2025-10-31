Lanús y Atlético Mineiro jugarán la séptima final entre equipos argentinos y brasileños

Redacción Deportes, 30 oct (EFE).- La clasificación este jueves de Lanús a la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana a la que llegó el martes Atlético Mineiro pondrá por séptima vez a equipos de Argentina y Brasil en la lucha por el título del torneo que se disputa desde 2002.

El Granate venció como local por 1-0 a la Universidad de Chile con un gol en el minuto 62 de su delantero Rodrigo Castillo.

Lanús, campeón en 2013 a expensas del Ponte Preta brasileño y subcampeón en 2020 de la edición que ganó el también argentino Defensa y Justicia, decidirá el título de este año el 22 de noviembre en Asunción ante un rival que busca su primer trofeo.

Lo más lejos que había llegado Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana fue el cuarto puesto en la versión de 2019 conquistada por Independiente del Valle, precisamente el equipo que el martes pasado eliminó en semifinales.

Las finales entre argentinos y brasileños comenzaron en la séptima edición del torneo, jugada en 2008 y que consagró al Internacional de la ciudad de Porto Alegre a expensas de Estudiantes de La Plata.

La respuesta de Argentina llegó en 2010 con la vuelta olímpica de Independiente ante la decepción de Goiás, y entre 2012 y 2013 se registró un toma y daca. Primero Sao Paulo derrotó a Tigre y un año después Lanús dejó con las manos vacías a Ponte Preta.

En las siguientes dos finales entre los 'enemigos íntimos' del fútbol sudamericano, la felicidad fue totalmente de los argentinos: en 2017 y por segunda vez en su historia, Independiente fue el mejor, esa vez frente a Flamengo, y el año pasado Racing Club levantó el título ante Cruzeiro, equipo de la ciudad de Belo Horizonte, como también lo es Atlético Mineiro.

Un gol de Rodrigo Castillo en el minuto 62 le bastó a Lanús para avanzar a la final, que se jugará el 22 de noviembre en Asunción, tras vencer por 1-0 este jueves a la Universidad de Chile.

Con una definición 'a lo Caniggia', Castillo, de 26 años, se deshizo de la defensa y del portero dentro del área para poner a celebrar a los hinchas argentinos en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Castillo fue el héroe de la semifinal para el Granate ya que también anotó los dos goles en el partido de ida ante la U, que terminó 2-2 en Santiago de Chile.

La celebración argentina tuvo que esperar unos minutos mientras el árbitro central, el venezolano Alexis Herrera, corroboraba con el VAR que el gol era lícito.

Tres errores de la defensa de Independiente del Valle permitieron los goles de Guilherme Arana y Bernard antes del fin del primer tiempo y la puntilla de Hulk en el minuto 73. Con el triunfo por 3-1 Atlético Mineiro obtuvo el martes el pasaje a su primera final de la Copa Sudamericana una semana después de empatar 1-1 en Quito.

El argentino Claudio Spinelli redujo las distancias en el Arena MRV de Belo Horizonte, pero nada más pudo hacer el equipo ecuatoriano, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2022 y que este año apostaba por el 'tri' con la conducción del entrenador español Javier Rabanal, quien asumió el 21 de diciembre pasado.

Por contra, la clasificación sin antecedentes del Galo es de momento la mejor noticia aportada por el entrenador argentino Jorge Sampaoli desde su llegada al banquillo en septiembre pasado. EFE

