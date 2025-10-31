La recaudación reduce el déficit público hasta agosto a 27.478 millones, un 19,5 % menos

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La buena marcha de la recaudación permitió reducir el déficit público, sin tener en cuenta las corporaciones locales, a 27.478 millones de euros en los ocho primeros meses del año, un 19,5 % menos que en el mismo periodo de 2024, a pesar del impacto de la dana.

Esta corrección del déficit, que cerró agosto en el 1,64 % del PIB, se produjo gracias al aumento de los ingresos -del 7,4 %, impulsados a su vez por la recaudación-, que fue superior al incremento de los gastos (5,3 %), de acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Si se descuenta el gasto extraordinario asociado a la dana -3.598 millones, un 0,21 % del PIB-, el déficit público entre enero y agosto sería de 23.880 millones, un 30 % menos. EFECOM