La mina de Riotinto produce 12.123 toneladas de cobre en el tercer trimestre de 2025

Huelva, 31 oct (EFECOM).- La mina de Riotinto (Huelva), que opera la empresa Atalaya Mining, ha alcanzado en el tercer trimestre de este año una producción de 12.123 toneladas de cobre, un dato similar al del ejercicio anterior, que se cerró con 11.900 toneladas, y que permite mantener las previsiones para este año.

Durante este periodo, según ha informado la compañía en un comunicado, la planta ha procesado 4,3 millones de toneladas de mineral, manteniendo un rendimiento sólido.

Tras los resultados de este trimestre, Atalaya sigue confiando en su pronóstico de producción para 2025, que se mantiene entre 49.000 y 52.000 toneladas de cobre.

Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya, ha destacado que "la estabilidad observada en Riotinto durante este trimestre reafirma nuestros objetivos anuales establecidos, manteniendo un rendimiento consistente".

La compañía sigue desarrollando acciones estratégicas para su futuro, resaltando el avance en la expansión de las operaciones, con el desarrollo de mejora en su planta, el avance de las labores de desmonte en San Dionisio y los sondeos en masa San Antonio, cerca de Nerva (Huelva).

También se han dado pasos importantes en el Proyecto Touro, en Galicia, con avances en la revisión ambiental y en la exploración geológica, dentro de la estrategia de crecimiento y sostenibilidad de la compañía.

"Gracias a una sólida posición financiera y una cartera de proyectos clave, estamos bien posicionados para seguir avanzando en el sector del cobre, cuyo papel es cada vez más relevante en la transición energética global", ha concluido Lavandeira. EFECOM

