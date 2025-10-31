La inflación en la eurozona baja una décima en octubre, hasta el 2,1 %

Bruselas, 31 oct (EFECOM).- La tasa de inflación anual en la eurozona se redujo una décima en octubre, hasta el 2,1 %, tras haber repuntado en septiembre hasta el 2,2 %, subida que rompió con tres meses consecutivos en los que el aumento de los precios se había mantenido en el 2 %, según el cálculo preliminar difundida hoy por Eurostat.

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que es la referencia para el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, permaneció estable en el 2,4 %. EFECOM