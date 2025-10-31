La gran banca española gana el récord de 25.453 millones hasta septiembre, un 7,6 % más

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto la cifra récord de 25.453 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 7,6 % más que en el mismo periodo de 2024, según los datos recopilados este viernes por EFE.

A falta de que el Banco Sabadell anuncie el próximo 13 de noviembre sus resultados, el importe acumulado del beneficio de la gran banca se calcula con los datos reales presentados ya por cinco entidades a los que se les suma la estimación de los analistas para la entidad catalana. EFECOM