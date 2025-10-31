La filial del Cádiz empieza a cotizar en el Nasdaq de Wall Street

Nueva York, 31 oct (EFE).- La empresa filial del Cádiz CF, Nomadar Corp, empezó este viernes a cotizar en el índice Nasdaq de la bolsa de Wall Street bajo el símbolo 'NOMA', según informó el club en un comunicado.

El consejero delegado de la firma y vicepresidente del club, Rafael Contreras, y el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, formaron parte del toque de campana en la sede de Nueva York del tecnológico Nasdaq.

En un vídeo difundido en el perfil de X del club, se ve cómo Contreras y Vizcaíno celebran la incorporación del Cádiz en este indicador entre aplausos y vítores.

Nomadar Corp sale a bolsa a través de una cotización directa, que permite a los accionistas vender sus títulos sin que la empresa emita nuevas acciones.

En total, empezarán a cotizar más de 12.000 acciones ordinarias y la capitalización de la compañía se situará entre 130 y 150 millones de dólares.

"Como brazo de innovación del Cádiz CF, un club histórico de LaLiga con 115 años de trayectoria, Nomadar está en una posición única para aprovechar la convergencia entre el deporte global, la salud, el entretenimiento y el turismo, que en conjunto representan más de un billón de dólares en oportunidades de mercados", declaró Contreras.

Según la nota, la cotización de Nomadar en el Nasdaq "marca un hito signficativo en la misión del a compañía de construir un ecosistema" donde el rendimiento deportivo, la interacción con los aficionados, el bienestar y los viajes de negocio "confluyan".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, celebro la noticia en su perfil de X, en el que dijo estar orgulloso de que el club dé "este paso histórico", que definió además como "un compromiso audaz con la innovación, la sostenibilidad y la expansión internacional de nuestros clubes".

Con motivo de su salida a bolsa, la sede del Nasdaq, ubicada en el centro de la Gran Manzana, proyectó imágenes del equipo de fútbol y de gradas repletas de sus aficionados.

En 2021, el inversor estadounidense Ben Harburg, especializado en China y que cuenta en su cartera con compañías como la automovilística Nio o la firma de comida a domicilio Meituan, compró el 6,5 % del club. EFE