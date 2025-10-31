La Bolsa española abre con una mínima subida del 0,07 % en una jornada de más resultados

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una mínima subida del 0,07 %, tras la tendencia negativa de Wall Street en la víspera y la incertidumbre sobre nuevos recortes de tipos en EE. UU., y en una nueva jornada de resultados empresariales.

En los primeros compases del día, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese leve 0,07 %, hasta los 16.041,2 puntos. Las ganancias del año se elevan al 38,42 %.

Dentro del indicador, Unicaja destaca al subir el 2,21 %, y CaixaBank, al perder el 2,06 %, después de presentar ambas sus resultados. EFE

