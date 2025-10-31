Espana agencias

La Bolsa de Shanghái cae un 0,81 % y la de Shenzhen, un 1,14 %

Pekín, 31 oct (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,81 % tras perder 32,11 puntos hasta los 3.954,79.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se dejó 153,91 unidades (-1,14 %) y finalizó con 13.378,21. EFECOM

