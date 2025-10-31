La Bolsa de Shanghái cae un 0,81 % y la de Shenzhen, un 1,14 %

Pekín, 31 oct (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,81 % tras perder 32,11 puntos hasta los 3.954,79.
Por su parte, el parqué de Shenzhen se dejó 153,91 unidades (-1,14 %) y finalizó con 13.378,21. EFECOM
Page pide más coordinación entre CCAA y Estado para afrontar futuras danas y establecer protocolos "más sofisticados"
Tras el aniversario de la tragedia en Valencia, García-Page reclama fortalecer acciones conjuntas entre autonomías y Estado, propone redefinir competencias técnicas y políticas y pide sistemas de respuesta más automáticos y eficientes ante episodios extremos climáticos
Baldoví tacha de "infame" la declaración institucional de Mazón: "La única que esperamos es el anuncio de su dimisión"
El portavoz de Compromís califica la intervención de Carlos Mazón como una afrenta hacia los afectados por la dana, asegura que la ciudadanía espera su renuncia e insiste en la falta de empatía y gestión adecuada entre críticas y hechos revelados
CGPJ expresa su reconocimiento al magistrado José María Lidón en el vigésimo cuarto aniversario de su asesinato por ETA
En vísperas de un nuevo aniversario del crimen de José María Lidón a manos de ETA, el Consejo General del Poder Judicial anuncia una declaración de homenaje y enviará delegados al acto conmemorativo previsto para 2025 en Bilbao
Unicaja gana 503 millones entre enero y septiembre, un 11,5 % más
Nvidia proveerá más de 50.000 GPU a una fábrica de semiconductores conjunta con Samsung
