Espana agencias

La bolsa de Fráncfort cierra a la baja y pierde el 0,68 %

Guardar

Berlín, 31 oct (EFECOM).- La bolsa de Fráncfort cerró este viernes a la baja y el índice selectivo DAX perdió un 0,68 % para quedar en los 23.958,30 puntos.

"Los inversores parecen haberse quedado sin ideas respecto a un futuro positivo de las empresas del DAX", escribió el analista Frank Sohlleder de Brocker Activtrades.

Con la caída de hoy, el DAX acumuló una pérdida semanal de 1,2 %. No obstante el selectivo cerró el mes de octubre con una subida del 0,3 %.

El 9 de octubre pasado el DAX había alcanzado un máximo histórico de 24.771,34 puntos.

Ahora el DAX parece encontrarse en una fase de consolidación.

Los inversores no reaccionaron a posibles impulsos de esta semana como la rebaja de intereses por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), el mantenimiento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) o los informes trimestrales de algunas compañías.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa de Londres cae un 0,44 % y rompe una racha de seis récords consecutivos

Infobae

Enerside reduce sus pérdidas hasta los 4,9 millones en la primera parte del año

Infobae

Bulgaria deja de exportar diésel y combustible para aviones por sanciones a Lukoil

Infobae

Díaz asegura que el modelo de Amazon es "de vergüenza" tras el ERE a 1.200 trabajadores

Infobae

El secretario de Energía de EEUU dice que la fragilidad energética europea es inaceptable

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Vota por mi hijo”, la

“Vota por mi hijo”, la nueva estafa de la que advierte la Policía Nacional

Detenido el dueño de una tienda de gominolas en Barcelona que vendía cocaína en su negocio

Una mujer retira 5.900 euros de la cuenta de ahorros de su madre anciana y con demencia: la Justicia la condena un año y nueve meses de prisión

Mal tiempo, caídas y senderistas desorientados: el fin de semana de Halloween se llena de rescates en la Sierra de Madrid

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Una asociación recauda 7.000 euros para financiar un parque infantil, los ingresa en un cajero y desaparecen: “Cada mañana, esperábamos ver reaparecer el dinero”

Los impuestos a los ricos en Europa: Francia rechaza la tasa Zucman mientras España mantiene su gravamen de hasta el 3,5% a las grandes fortunas

Resultados ganadores del Super Once del 2 noviembre

Francisco Fernández Yuste, consejero laboral: “El currículum en formato ATS no existe y te voy a explicar por qué”

DEPORTES

Oier Lazkano rompe su silencio

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0