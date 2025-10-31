La bolsa de Fráncfort cierra a la baja y pierde el 0,68 %

Berlín, 31 oct (EFECOM).- La bolsa de Fráncfort cerró este viernes a la baja y el índice selectivo DAX perdió un 0,68 % para quedar en los 23.958,30 puntos.

"Los inversores parecen haberse quedado sin ideas respecto a un futuro positivo de las empresas del DAX", escribió el analista Frank Sohlleder de Brocker Activtrades.

Con la caída de hoy, el DAX acumuló una pérdida semanal de 1,2 %. No obstante el selectivo cerró el mes de octubre con una subida del 0,3 %.

El 9 de octubre pasado el DAX había alcanzado un máximo histórico de 24.771,34 puntos.

Ahora el DAX parece encontrarse en una fase de consolidación.

Los inversores no reaccionaron a posibles impulsos de esta semana como la rebaja de intereses por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), el mantenimiento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) o los informes trimestrales de algunas compañías.EFECOM