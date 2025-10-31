Espana agencias

La Audiencia de Madrid avala reclamar el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

Por Newsroom Infobae

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar los registros de las llamadas telefónicas de Cristina Álvarez --la asesora en Moncloa de Begoña Gómez-- vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid y las empresas patrocinadoras de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno o con el empresario Juan Carlos Barrabés, pero frena las relativas a Globalia, Air Europa o el África Center.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que estima de forma parcial un recurso que presentó la defensa de Cristina Álvarez --al que se adhirieron Gómez y la Fiscalía-- contra la decisión del juez de reclamar dichos registros de llamadas.

La defensa insistía en que la medida acordada por el instructor carecían de motivación y que se había utilizado de forma "ilícita" el contenido de la declaración que realizó previamente Álvarez en calidad de testigo para investigarla.

La Audiencia de Madrid contesta que en que los registros solicitados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid deberán "limitarse" al objeto de la investigación, "con exclusión de lo relativo a Globalia, Air Europa y África Center, por las razones que ya hemos expuesto en otras muchas resoluciones".

Cabe recordar, que la Audiencia Provincial ya advirtió a Peinado de que debía dejar fuera de la causa que dirige contra Begoña Gómez las pesquisas relativas al rescate de la mencionada aerolínea.

