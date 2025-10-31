Espana agencias

Juan Ramón Martínez (UME): El cambio climático exige rediseñar tácticas frente a incendios

Por Newsroom Infobae

Madrid, 31 oct (EFE).- El teniente coronel de la UME Juan Ramón Martínez destaca que el cambio climático obliga a "rediseñar" estrategias frente a los incendios forestales, tanto en logística y formación como apoyo para decisiones, y subraya que la campaña de verano, que concluye hoy, ha sido de "gran intensidad" y ha supuesto un "sobresfuerzo" importante en personal y medios.

En una entrevista con EFE, Martínez, jefe de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias (UME), explica que,"la magnitud y la velocidad de algunos frentes este verano pusieron al límite la capacidad operativa máxima, lo que obligó a priorizar despliegues y pre-posicionamientos y ser apoyados por unidades de las Fuerzas Armadas en logística, reconocimiento y vigilancia o aerotransporte".

España despide este viernes una temporada especialmente crítica en fuegos con 353.152 hectáreas forestales quemadas por los incendios hasta el 12 de octubre, según las últimas estimaciones publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Solo en agosto se quemaron 336.345 hectáreas que se concentraron en tres comunidades: Galicia con el 43 %;  Castilla y León, con el 42 % y Extremadura con el 12 % de la superficie quemada; Los grandes incendios -más de 500 hectáreas- se han triplicado en lo que va de año respecto a la media de la última década y se sitúan hasta el momento en 62.

Pregunta.- ¿Cuál ha sido la intervención más complicada de este verano?

Respuesta.- No me gusta jerarquizar por "trofeo": cada intervención ha sido compleja por razones distintas. Si hay algo destacable de este verano es la secuencia de fuegos de gran dimensión que exigieron desplegar el máximo de la UME en varias comunidades al mismo tiempo, poniendo a prueba nuestras capacidades de coordinación, logística y sostenibilidad operativa.

P.- ¿ Cambia el cambio climático la forma en que planifican y actúan?

R.- Sí. El cambio climático nos obliga a readaptar procedimientos tácticos, ajustar capacidades y planificar para emergencias de mayor extensión y rapidez. No es solo más medios es rediseñar logística disponibilidad, formación y apoyo a la decisión para anticiparnos y mantener la sostenibilidad del esfuerzo.

P.- ¿Cómo se prepara el personal para intervenciones cada vez más complejas y diversas (incendios, inundaciones, terremotos…)?

R.- Con un programa permanente de preparación individual y colectiva, ejercicios reales y simulación, especialidades técnicas y formación funcional (sanidad, psicología, logística). Relevos organizados (turnos), apoyo psicológico preventivo y post-misión, y el empleo creciente de simuladores y drones para reducir riesgos y mejorar la toma de decisiones.

P.- ¿Qué nuevos desafíos afrontará la UME en los próximos años?

R.- Emergencias de mayor dimensión y nuevas tipologías asociadas al cambio climático —mayor intensidad de tormentas, incendios más virulentos, eventos simultáneos-; la necesidad de mantener esfuerzos operativos prolongados y la gestión del recurso humano ante límites de plantilla

P.-¿Qué mensaje daría a los ciudadanos sobre el papel de la UME?

R.-La UME existe para proteger a la sociedad y estamos orgullosos de servir y lo hacemos con humildad, esfuerzo y profesionalidad. Al mismo tiempo, apelamos a la prudencia ciudadana y a la responsabilidad colectiva (prevención y colaboración) y pedimos a las instituciones apoyo con inversiones sostenidas, par mantener una UME capaz de responder a los desafíos de hoy y del mañana.

 P.- UME cumple 20 años;¿Cómo ha evolucionado en estas décadas?

 R.- La UME nació en 2005 para cubrir una carencia del Estado: disponer de una capacidad operativa nacional, rápida y organizada. En veinte años ha pasado de una estructura emergente a una unidad altamente especializada: implantación territorial, Escuela Militar de Emergencias, especialidades técnicas y proyección internacional.

Hemos ganado experiencia, profesionalidad y cercanía con la sociedad, manteniendo la naturaleza militar como columna vertebral de eficacia y disciplina.

P.- ¿Cómo ha cambiado la preparación en los últimos años?

R.- Hemos evolucionado hacia mayor especialización y formación continua: preparación anual sistemática, adiestramiento en riesgos singulares (alta montaña, buceo, riesgos tecnológicos), y desarrollo de capacidades tecnológicas (mando y control, simulación y apoyo a la decisión).

En paralelo, se ha iniciado la creación de la Unidad de Drones (UDRUME) y un Centro de Simulación que cambiará notablemente nuestra preparación. La renovación debe ser sostenida en el tiempo, no puntual.

P.- ¿Qué hitos destacaría en la historia de la Unidad?

R.- Hitos como la actuación masiva durante la pandemia, las grandes operaciones por la dana y episodios como los incendios recientes o los despliegues internacionales (rescates y apoyos en terremotos) muestran que la UME es un instrumento de solidaridad y capacidad operativa. EFE

(foto)

