Intesa Sanpaolo gana 7.588 millones de euros hasta septiembre, un 5,9 % más interanual

Roma, 31 oct (EFECOM).- El banco italiano Intensa Sanpaolo, el mayor por capitalización bursátil del país, ha obtenido un beneficio neto de 7.588 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, un 5,9 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Con estos resultados, aprobados este viernes, la entidad italiana supera las previsiones y confirma el objetivo de superar los 9.000 millones de euros a final de año.

"Gracias a los datos significativos Intesa Sanpaolo se confirma como una banca líder en Europa por su solidez y por las ganancias para sus accionistas", celebró el consejero delegado, Carlo Messina.

No obstante, el beneficio neto disminuye en el tercer trimestre del 2025, situándose en los 2.372 millones de euros, frente a los 2.601 millones de euros de los tres meses anteriores.

Por otro lado, en los primeros nueve meses el beneficio corriente bruto aumentó en un 1,3 %, hasta los 11.570 millones de euros, mientras que en el tercer trimestre se redujo a los 3.614 millones de euros, frente a los 3.993 millones del periodo previo.

En cuanto a los costes operativos, hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron de 7.956 millones de euros, un 0,4 % menos que los 7.986 millones del mismo periodo del 2024.

En el tercer trimestre de este año se situaron en los 2.714 millones, un 1,9 % más que los 2.664 millones del segundo.

Los ingresos netos fueron 20.432 millones de euros en los nueve primeros meses del año, prácticamente en línea con el mismo periodo del 2024.

Además, el beneficio neto de explotación (ebit) se situó en los 12.476 millones de euros, un 0,2 % más que en los primeros nueve meses del 2024. EFECOM