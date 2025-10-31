Espana agencias

Imputan a directivo de banco paraguayo en caso de presunto desvío de dinero de la Conmebol

Asunción, 30 oct (EFE).- La Fiscalía de Paraguay imputó este jueves al directivo de un banco paraguayo y otras ocho personas por presunto lavado de dinero como parte de una investigación por el supuesto desvío de recursos de la Conmebol durante la gestión del dirigente Nicolás Leoz, fallecido en 2019, en un caso que es parte de la trama de corrupción conocida como el "FIFA gate".

Tres fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción presentaron una imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera; María Clemencia Pérez, exesposa de Leoz, dos hijas del dirigente, y otras cinco personas, según el acta de imputación.

El representante convencional de la Conmebol en esta causa, Claudio Lovera, dijo a EFE que la imputación derivó de una denuncia penal que planteó la institución deportiva en 2021.

"Es la primera vez que la Fiscalía paraguaya se pronuncia sobre hechos denunciados por Conmebol", destacó el abogado.

Lovera explicó que entre el 2000 y el 2010, Leoz realizó "una serie de conductas" que perjudicaron "el patrimonio de la Conmebol", mismas que -aseguró- "le permitió obtener ganancias" que presuntamente fueron "introducidas en el Banco Atlas".

El abogado refirió que el dirigente celebró contratos de fideicomisos con el banco paraguayo que generaron "certificados de depósitos de ahorro", los cuales, según dijo, "podrían tener su origen en dinero obtenido por Nicolás Leoz a partir de hechos punibles contra el patrimonio de la Conmebol".

Los fideicomisos, detalló Lovera, tenían una porción en moneda local, por 23.000 millones de guaraníes (unos 3,25 millones de dólares), y otra parte que "supera los dos millones de dólares".

Según el abogado, los "beneficiarios" de los certificados de depósitos de ahorros fueron la exesposa de Leoz y dos de sus hijas.

Lovera sostuvo que la Conmebol, cuya sede está ubicada en la ciudad paraguaya de Luque, va a seguir impulsando el avance de la investigación, pues se encuentra "en búsqueda de recuperar los recursos".

Leoz, que presidió la Conmebol entre 1986 y 2013, falleció en agosto de 2019 a los 91 años de edad a consecuencia de un paro cardíaco mientras se encontraba hospitalizado.

El dirigente había permanecido bajo arresto domiciliario desde mayo de 2015, cuando fue acusado por la Justicia de Estados Unidos, junto con otros cargos del fútbol mundial, por una supuesta trama de corrupción, conocida como el "FIFA gate". EFE

