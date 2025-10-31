Espana agencias

Imponen 15 años de internamiento en un centro psiquiátrico a un hombre que mató a su tía abuela en Bilbao

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto del delito de asesinato con alevosía a un hombre que mató a su tía abuela en Bilbao en junio de 2023 al entender que concurre la eximente completa de anomalía psíquica, si bien le ha impuesto como medida de seguridad un máximo de 15 años de internamiento en un centro psiquiátrico.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el magistrado presidente del tribunal del jurado ha dictado una sentencia en ese sentido tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes en una comparecencia previa a la constitución del jurado, en la que las acusaciones pública y particular y la defensa presentaron un escrito conjunto de calificación al que el acusado, en presencia del magistrado, prestó conformidad.

En la resolución se declara probado que, el 16 de junio de 2023, el hombre tuvo una fuerte discusión con su tía abuela en el interior del domicilio en el que convivían en Bilbao y que después, y aprovechando que ella dormía y estaba sin posibilidad de defensa, cogió un cuchillo de cocina y, con intención de acabar con su vida, le asestó una puñalada en el tórax que provocó inmediatamente su fallecimiento.

En el momento de la comisión de estos hechos, según se recoge, el hombre "padecía una psicosis no orgánica con sintomatología delirante, alucinatoria fantástica que le involucraba a él mismo y a la víctima, y que anulaba totalmente sus facultades cognitivo-volitivas".

NO HA REMITIDO EL CUADRO

El magistrado presidente del Tribunal de Jurado acuerda, siguiendo la conformidad alcanzada entre las partes, absolver al acusado del delito de asesinato con alevosía del que estaba acusado por concurrir la eximente completa de anomalía psíquica e imponer, como medida de seguridad, un internamiento para tratamiento médico en un centro adecuado a la alteración psíquica que padece por un tiempo máximo de 15 años.

El magistrado adopta esta medida de seguridad, solicitada de común acuerdo por las partes, porque, a la vista de los informes médicos, "no ha remitido el cuadro psíquico" que sufre y persiste el riesgo de que hechos similares "puedan volver a repetirse".

