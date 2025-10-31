Espana agencias

Identificado un aficionado del Oviedo por insultos racistas contra Marcus Rashford

Oviedo, 31 oct (EFE).- La Policía Nacional ha identificado a un aficionado del Oviedo que profirió insultos racistas contra el jugador del Barcelona Marcus Rashford durante el encuentro que ambos equipos jugaron en el estadio Carlos Tartiere el pasado el pasado 25 de septiembre.

Tras el encuentro, LaLiga denunció que un aficionado del Oviedo se dirigió hacia el jugador blaugrana gritándole "Rashford, negrata", cuando éste se disponía a realizar un saque de esquina en el minuto 31, lo que dio lugar a la apertura de una investigación policial.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Asturias, el análisis de las imágenes resultó decisivo para lograr la identificación del autor de los hechos.

El aficionado ha sido propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego. EFE

