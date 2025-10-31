Espana agencias

Ibon Navarro: "Nos va a hacer mucha falta el Carpena"

Por Newsroom Infobae

Málaga, 31 oct (EFE).- El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha afirmado este viernes que en el encuentro de este sábado ante el Bàsquet Girona les va a hacer "mucha falta" el apoyo del Martín Carpena porque el "Girona es un equipo que juega mucha energía y un despliegue físico muy grande".

"En cuanto han ido arreglando ciertas cosas y confían más en lo que estaban haciendo, la mejoría es tremenda a nivel numérico y de sensaciones. Nos va a costar ante un equipo que juega con muchos jugadores, muy buenos físicos y con buena mentalidad, dijo en rueda de prensa el entrenador vitoriano.

Agregó que el cuadro gerundés tiene "buenos anotadores, gente que va bien al rebote, que es proactiva en defensa, con buenas manos y siempre respetan muy bien los espacios de ataque en función de cómo les defienden".

El entrenador del conjunto malagueño agregó que el Bàsquet Girona, "un muy buen equipo con el que va a costar competir por número de efectivos y el combustible que tienen: nos va a costar y creo que el equipo se ha ganado el derecho a pedir ayuda a su gente", dijo.

El técnico cajista tiene que recomponer la rotación del equipo por las bajas por lesión y por el acoplamiento de los nuevos jugadores.

"Al final partes del hecho de que dos jugadores que no conocen la Liga se te incorporan antes de la Intercontinental, con lo cual no han hecho pretemporada. Necesitan tiempo. Y de repente empiezas a perder jugadores que compensan la falta de experiencia y aportan mucha solidez, como Djedovid y Kravish", dijo.

Sobre el sustituto del pívot David Kravish, lesionado de gravedad, indicó que no han "avanzado nada" porque tiene por delante a "tres equipos de Euroliga: cuando vamos a tocar la puerta, ya la han tocado otros. No espero a ese jugador pronto", reconoció.

"Podríamos tener un jugador cualquiera, pero sería pan para hoy y hambre para mañana. A esperar. No es fácil en la situación en la que estamos. Lo contrario sería ridículo, porque no nos hemos movido nunca por cortoplacismo o prisas. Es verdad que la situación urge y es complicada, pero tenemos que tener paciencia y ser listos", concluyó. EFE

