Hacienda ingresa 1.423 millones en el primer ejercicio del nuevo impuesto a la banca

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La Agencia Tributaria ha ingresado este año 1.423 millones de euros por el nuevo impuesto a la banca, correspondientes al ejercicio 2024, el primero en que estuvo en vigor, de acuerdo al informe de recaudación tributaria de septiembre publicado este viernes.

La banca ya había realizado en junio un primer pago fraccionado, por un total de 566 millones, a los que se suman ahora los 857 millones de la liquidación anual efectuada en septiembre.

El impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, que ha sido recurrido por la gran banca, se creó con el paquete fiscal aprobado en diciembre de 2024 y sustituye al gravamen temporal establecido en 2022 para contribuir a sufragar los costes asociados a la guerra en Ucrania.

De esta manera, el gravamen temporal se convierte en un impuesto que estará en vigor, en principio, durante tres años y que grava el margen de intereses y comisiones con tipos progresivos que van del 1 al 7 %, aunque permite una deducción del 25 % en el impuesto de sociedades y otra extraordinaria si la rentabilidad de la entidad baja de un determinado umbral. EFECOM