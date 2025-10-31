García-Castellón llevará a juicio a Belarra si no se retracta de llamarle "corrupto"

Madrid, 31 oct (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia número 45 de Madrid ha convocado para el 12 de enero a una audiencia previa al juez jubilado Manuel García-Castellón y a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra en el marco de la demanda que el magistrado interpuso contra ella por llamarle "corrupto" y determinar si van a juicio de no retractarse de sus manifestaciones.

En un principio, García-Castellón elevó esta demanda de protección del derecho al honor al Tribunal Supremo, pero en junio resolvió que el asunto no era de su competencia porque las manifestaciones de Belarra no fueron realizadas en el ejercicio de su cargo como parlamentaria, por lo que correspondería interponerla ante los juzgados de Primera Instancia.

Ante esta decisión, el juez se dirigió a dichos juzgados y ahora, al que le ha correspondido dicha demanda, emplaza a las partes, que no están obligadas a comparecer personalmente -solo sus abogados-, para tratar de llegar a un acuerdo, según consta en la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EFE, en la que el Juzgado de Primera Instancia número 45 les cita para el mencionado día.

"En esta convocatoria, se informa también a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma", indica el Juzgado.

De no retractarse Belarra en este acto de sus palabras contra el juez se tendrá que celebrar el correspondiente juicio.

García-Castellón alega en su demanda que Belarra vulneró su derecho al honor al publicar dos mensajes en la red social X con motivo de su jubilación en los que se refería a él como "este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España" y que él "continúa la guerra sucia judicial contra Podemos".

Ione Belarra añadió: "Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción con o sin condena".

La demanda fue en principio interpuesta ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en aplicación del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le atribuye la competencia para conocer las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo dirigidas contra, entre otros, diputados y senadores.

Sin embargo, el Supremo concluyó que la demanda tiene por objeto unas manifestaciones de Belarra con opiniones que tienen relación con la actividad de la demandada como dirigente política y diputada pero que no han sido realizadas propiamente "en el ejercicio de su cargo" de diputada, por lo que determinó que carecía de competencia para resolverla.EFE