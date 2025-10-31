Espana agencias

Gamarra (PP) dice a Sánchez que sus "evasivas" en el Senado no le servirán ante un juez

Por Newsroom Infobae

Barcelona, 31 oct (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho este viernes que las "evasivas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado "no le servirán cuando actúe la Justicia".

"Sánchez lo único que dice es 'no me consta, no me acuerdo'. De pronto tiene amnesia", ha denunciado Gamarra en declaraciones a los medios durante una visita al mercado municipal de Bellvitge, en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Gamarra ha acusado al jefe del Ejecutivo central de "protegerse" y "esconderse" tras la "falta de memoria", si bien ha avisado: "No le va a servir absolutamente de nada".

Ha añadido que el de ayer fue "un día completo" para Sánchez, dado que por la tarde la militancia de Junts avaló romper relaciones con el PSOE y evidenció que el presidente "no tiene mayoría para gobernar ni unos presupuestos para poder afrontar los problemas de España".

"Quedó constatado que nunca fueron más y que cada vez son menos", ha añadido.

Tras señalar que Sánchez está "atrincherado en la mentira" y que "única y exclusivamente busca resistir", ha defendido que "es hora de que hablen los españoles". EFE

