Fin de semana de copiosas lluvias en el norte y oeste y un ambiente suave, 17-26 grados

Madrid, 31 oct (EFE).- El primer fin de semana de noviembre estará marcado por un ambiente típico otoñal con "abundantes lluvias" sobre todo en áreas del oeste y norte peninsular, más ligeras en el centro del país, y con temperaturas que experimentarán altibajos, pero, en general, serán suaves, entre 17 y 26 grados.

Los próximos días la península continuará recibiendo frentes asociados a borrascas atlánticas, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para precisar que este viernes lloverá en Galicia, con chubascos fuertes en costa y puntos del interior, además de en montañas de León y Zamora, norte de Extremadura y sur de Castilla y León, sin descartar chubascos en Andalucía y en zona centro.

El viento soplará con rachas intensas en zonas costeras y de montaña de la mitad norte, con unas temperaturas que, en general, no experimentarán grandes cambios.

El sábado, festividad de Todos los Santos, el frente atlántico continuará avanzando hacia el este y dejará precipitaciones en buena parte del oeste, centro y norte peninsular. En cambio, no se esperan lluvias en el este ni en el tercio sur, y en Baleares apenas caerán algunos chubascos débiles y dispersos.

Las lluvias serán más destacadas en el entorno del sistema Central occidental, especialmente en el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León.

El viento soplará con fuerza en zonas de montaña del norte, mientras que las temperaturas apenas variarán respecto a días anteriores. En el Cantábrico los valores máximos rondarán los 20 grados, y en puntos del Mediterráneo podrían superarse los 25 grados, dejando un ambiente suave y agradable.

Para el domingo, el frente "irá perdiendo fuerza" a medida que se acerque al área mediterránea, aunque todavía caerán chubascos débiles y dispersos en amplias zonas del país, que irán remitiendo a lo largo del día. Solo en zonas de montaña, sobre todo en la cara norte de los Pirineos, las precipitaciones podrán ser algo más intensas y persistentes.

Las temperaturas descenderán en general, salvo en el sureste, donde seguirán suaves. En Murcia, por ejemplo, los termómetros podrían rozar los 30 grados, mientras que en la meseta norte muchas localidades no pasarán de los 15 grados, con un ambiente fresco pero propio de la época.

El lunes será una jornada más estable en buena parte del país con nubes en el área mediterránea peninsular, en Baleares y en el Cantábrico, donde podrían registrarse lluvias débiles y dispersas.

En este punto, Del Campo alerta de la formación de bancos de niebla en el interior peninsular durante las primeras horas del día, especialmente en valles y zonas bajas, por lo que recomienda precaución al volante.

"Este tipo de fenómenos son frecuentes en otoño, sobre todo tras varios días de lluvias y con atmósfera más estable".

A partir de la tarde, un nuevo frente atlántico comenzará a afectar a Galicia, dejando precipitaciones abundantes en el oeste de la comunidad, mientras que en el resto del país, el ambiente será tranquilo, con intervalos de nubes y claros.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas subirán, un comportamiento típico cuando el cielo se mantiene despejado y se superarán los 20 grados en el Cantábrico, el Mediterráneo, buena parte de Extremadura y Andalucía, y en el valle del Guadalquivir los termómetros podrían acercarse a los 25 grados.

Para el resto de semana es posible que la península siga afectada por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias a partir del martes por la tarde/noche, sobre todo en zonas del oeste y norte del territorio, aunque con incertidumbre todavía en cuanto a las cantidades de precipitación y zonas donde más llovería.

Las temperaturas experimentarán altibajos en función del paso de los frentes, pero en general serán altas para la época en todo el país, ha concluido el portavoz. EFE

(foto) (vídeo)