Extinguido el incendio forestal de Güeñes (Vizcaya) tras calcinar nueve hectáreas

Bilbao, 31 oct (EFE).- El incendio originado durante la pasada madrugada en Güeñes (Vizcaya) ha sido completamente extinguido, tras calcinar finalmente alrededor de nueve hectáreas forestales.

Bomberos de los parques de Urioste y Zalla, junto a técnicos del Servicio de Montes y retenes, han trabajado durante toda la jornada en el lugar.

La complicada orografía de la zona ha dificultado el acceso de los servicios de emergencias, circunstancia que se ha unido a los fuertes vientos que han afectado a toda Bizkaia.

Los bomberos han abandonado sobre las 17.00 horas la zona, aunque se mantiene en el lugar un retén para "rematar pequeños focos y reigniciones", según han informado fuentes de la Diputación Foral.

Las llamas han mantenido además cortada durante toda la jornada la carretera BI-3651, a la altura del punto kilométrico 12, entre La Quadra y Zaramillo. No se han producido heridos ni tampoco otros daños materiales. EFE

