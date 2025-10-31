Espana agencias

Exconsellera Pradas asegura que mantuvo informado a Mazón sobre el envío del Es_Alert

Por Newsroom Infobae

València, 31 oct (EFE).- La exconsellera de Interior de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas ha asegurado que mantuvo informado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de todas las gestiones que se realizaban en el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la dana, incluido el envío del mensaje Es_Alert a los móviles de la provincia de Valencia.

