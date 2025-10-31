Este viernes, un frente dejará cielos nubosos y precipitaciones en el noroeste peninsular

Madrid, 31 oct (EFE).- Este viernes, el frente que afecta a la península se mantendrá en el noroeste dando lugar a cielos muy nubosos con precipitaciones en esta área, que serán persistentes en Galicia, noroeste de Castilla y León y oeste del sistema Central.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias serán menos probables en el resto de la península y no se esperan en la vertiente mediterránea y Baleares, donde predominará la nubosidad alta.

En Canarias, habrá intervalos nubosos que abrirán amplios claros de este a oeste a partir de la tarde con algunas precipitaciones débiles y puntuales en las islas occidentales.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la meseta norte, Cantábrico oriental y alto Ebro, más suave en entornos montañosos del interior, y en ascenso en otras zonas de la península y en los archipiélagos.

Las mínimas, que disminuirán en la mitad sur peninsular, vertiente mediterránea, este de Castilla y León y en las islas, registrarán subidas en el resto, con heladas débiles en los Pirineos.

El viento soplará predominantemente de sur y suroeste moderado en la península y Baleares, aunque irá con intervalos de fuerte en litorales de Galicia y zonas altas de la mitad norte peninsular, así como en la cordillera Cantábrica o Pirineos.

En Canarias se espera flojo de componente este en las islas orientales y de sur en el resto, con rachas muy fuertes del suroeste en cumbres del Teide.

- GALICIA: cielos cubiertos con brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas del oeste y del sur y lluvias débiles que podrán ser localmente persistente en el litoral occidental y en Ourense.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas se mantendrán invariables. Los vientos soplarán flojos a moderados del suroeste y sur con intervalos fuertes en el litoral.

- ASTURIAS: cielos nubosos con brumas y nieblas matinales y vespertinas en cumbres y con lluvias débiles en la cordillera y en el suroeste asturiano. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas, en aumento en el litoral central, cambiarán poco en el resto. Los vientos serán de flojos a moderados de sur con rachas muy fuertes en la cordillera.

- CANTABRIA: cielos nubosos con brumas y nieblas a primeras y últimas horas en cumbres del suroeste, así como chubascos en la zona de Liébana y Cantabria del Ebro. Las temperaturas mínimas presentarán subidas y las máximas, pocas variaciones. Los vientos se esperan moderados de sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Liébana y zonas del interior.

- PAÍS VASCO: cielos cubiertos con brumas y nieblas matinales en zonas altas del sureste y lluvias débiles en el litoral occidental por la tarde. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas experimentarán pocos cambios. Los vientos serán flojos a moderados de sur, con rachas muy fuertes en el extremo suroeste.

- CASTILLA Y LEÓN: la nubosidad aumentará de oeste a este, con precipitaciones que serán más intensas por la tarde. Las temperaturas registrarán ascensos y las máximas, descensos. El viento soplará de sur, flojo o moderado, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en zonas altas de montaña del norte.

- NAVARRA: cielos nubosos con brumas y nieblas matinales en el cuadrante suroeste, sin descartar lluvias débiles en el centro y la Ribera al final del día. Las temperaturas mínimas aumentarán en la vertiente cantábrica y áreas del Pirineo, sin variaciones en el resto, y las máximas se mantendrán con pocos cambios.

Los vientos serán flojos a moderados de sur y sureste, con alguna racha fuerte en áreas de montaña a últimas horas.

- LA RIOJA: cielo nuboso con brumas y bancos de niebla matinales en la Ibérica y probables precipitaciones débiles por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas no cambiarán. El viento será del sur o sureste, flojo con intervalos moderados.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, aunque por la mañana habrá brumas y bancos de niebla en zonas del este de la depresión del Ebro y del sistema Ibérico. Se esperan pocos cambios en los termómetros, salvo por ascensos en las mínimas del sistema Ibérico de Zaragoza.

El viento será flojo del suroeste en el sistema Ibérico occidental, con aumentos ocasionales de intensidad en las horas centrales, y flojo variable en el resto.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso con brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior. Las temperaturas mínimas experimentarán descensos en el litoral y prelitoral, con pocos cambios en el resto, y las máximas ascenderán en la depresión central, sin variaciones en otras zonas. El viento soplará flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur.

- EXTREMADURA: cielo en general nuboso con precipitaciones débiles o moderadas, que podrán ser persistentes, preferentemente en el norte. Las temperaturas presentarán pocos cambios y el viento será de sur, flojo o moderado, con alguna racha fuerte en cotas altas del norte montañoso.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos cubiertos con probables lluvias débiles en la sierra. Las temperaturas mínimas cambiarán poco y las máximas descenderán en la sierra, sin cambios en el resto. El viento será flojo de sur y suroeste.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos en zonas de montaña, especialmente en la mitad occidental, con brumas y bancos de niebla matinales en la mitad este y lluvias al sur del sistema Central. Las temperaturas no tendrán grandes cambios y el viento se espera flojo del sur y suroeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso. Las temperaturas no sufrirán grandes variaciones, excepto por descensos de las mínimas en el sur de Alicante. El viento será flojo de oeste, con intervalos moderados.

- REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso, aunque con brumas en el Campo de Cartagena. Las temperaturas irán en ligero descenso y los vientos se esperan flojos variables.

- BALEARES: cielo poco nuboso. Las temperaturas nocturnas disminuirán y las diurnas se mantendrán o ascenderán en el norte de Mallorca. El viento será entre flojo y moderado del suroeste.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales en la vertiente atlántica. Las temperaturas no presentarán cambios significativos y los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste, moderados en el litoral atlántico y litoral mediterráneo oriental.

- CANARIAS: en las islas orientales, cielos poco nubosos en general y, en las occidentales, intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos, sin descartar precipitaciones, débiles y aisladas, en zonas de interior de las islas montañosas durante la tarde.

Las temperaturas cambiarán poco o tendrán descensos ligeros en las mínimas. El viento soplará flojo con predominio de las brisas, aunque en cumbres centrales de Tenerife será fuerte del suroeste. EFE