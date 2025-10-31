Este sábado predominarán las precipitaciones en áreas de la península y Baleares

Madrid, 31 oct (EFE).- Una serie de sistemas frontales afectarán mañana sábado a la península y las islas Baleares, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en puntos de la mitad noroeste, como Galicia, Castilla y León y el Sistema Central occidental, y abundante nubosidad en el resto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé también probables rachas muy fuertes de viento de componente sur en cumbres de Canarias, en montañas del extremo norte peninsular y en litorales del Cantábrico.

También se esperan precipitaciones en las islas Canarias, donde habrá cielos poco nubosos o despejados en las islas más occidentales pudiendo dejar alguna lluvia débil y ocasional.

La predicción contempla brumas y bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña de la vertiente atlántica, en los Pirineos, el Estrecho, el sur de Galicia y localmente en puntos del Mediterráneo.

Las temperaturas máximas irán en descenso en Galicia, la zona del Cantábrico, el alto Ebro y nordeste de Castilla y León y las mínimas irán en descenso en el Cantábrico y en el tercio noroeste peninsular, con aumentos en Baleares, en el centro norte peninsular y el norte de Aragón y Cataluña.

La Aemet prevé además un predominio de vientos del sur y suroeste en la península y Baleares, moderados en el Cantábrico, mitad norte de la vertiente atlántica, Baleares y litorales del resto del Mediterráneo y flojos en el resto.

- Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: cielo cubierto con probables brumas y lluvias y chubascos generalizados. Temperaturas en descenso. Viento flojo a moderado.

- ASTURIAS: cielo cubierto con brumas y nieblas. Lluvias y chubascos generalizados. Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en el caso de las mínimas.

- CANTABRIA: cielo cubierto, con lluvias y chubascos generalizados y brumas y nieblas, que serán más persistentes en zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios en la Cantábrica del Ebro y en ligero o moderado descenso en el resto, más significativo en el litoral; las máximas experimentarán pocos cambios. Viento flojo.

- PAÍS VASCO: cielo cubierto con brumas y bancos de niebla dispersos. Lluvias y chubascos generalizados, débiles a moderados. Temperaturas en descenso. Viento flojo a moderado de componente sur.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso, con precipitaciones débiles o localmente moderadas que pueden ser persistentes. Temperaturas mínimas en descenso en el noroeste y en ascenso o con pocos cambios en el resto. Máximas sin cambios. Viento de componente sur.

- NAVARRA: cielo cubierto. Lluvias y chubascos, que comenzarán en el oeste y se irán extendiendo al resto a lo largo del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el centro y sur y sin cambios en el resto, mientras que las máximas apenas experimentarán variaciones. Viento del sureste flojo tendiendo a variable, más intenso al principio en el extremo norte y en la Ribera del Ebro.

- LA RIOJA: cielo nuboso con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste, flojo en general.

- ARAGÓN: intervalos nubosos en la mitad norte y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto, aumentando en general a cielo nuboso por la tarde. Se esperan precipitaciones en la mitad noroeste. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las mínimas en el tercio norte y de las máximas en Teruel. Viento del suroeste en el sistema Ibérico.

- CATALUÑA: intervalos nubosos en el Pirineo y cielo poco nuboso con nubosidad alta en el resto. Intervalos de nubes bajas en zonas del litoral. Posibles precipitaciones débiles y dispersas a últimas horas en el tercio occidental. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en la mitad norte. Viento moderado del suroeste en la mitad norte del litoral y flojo variable en el resto.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles o moderadas que pueden llegar a ser localmente persistentes en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente suroeste, flojo o moderado, más intenso durante la primera mitad del día.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos cubiertos. Lluvias débiles y chubascos dispersos en la Sierra. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo de componente sur.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo nuboso o cubierto en la mitad noroccidental de la Comunidad y poco nuboso con intervalos de nubes en el resto. Lluvias y chubascos en el noroeste, principalmente en la Sierra de San Vicente. Temperaturas mínimas en ascenso en el noroeste y con pocos cambios en el resto, y máximas sin cambios significativos. Viento flojo de sur y suroeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Intervalos de nubes bajas en zonas del litoral sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

- BALEARES: intervalos nubosos con predominio de nubes altas. Brumas y bancos de niebla hasta la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del suroeste.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Vientos del sur o suroeste flojos a moderados, más intensos en el litoral atlántico y en el litoral mediterráneo oriental.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos nubosos a primeras horas en el este, en especial en las islas montañosas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso en general. Viento flojo. EFE