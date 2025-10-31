España marca récord de 76,5 millones de turistas extranjeros hasta septiembre, un 3,5% más

Madrid, 31 oct (EFECOM).- España recibió la cifra récord de 76,5 millones de turistas extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 3,5 % más en comparación con el mismo periodo de 2024 (73,6 millones), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto acumulado de los visitantes extranjeros alcanzó la cifra récord de 105.828 millones de euros entre enero y septiembre, un 7 % más en tasa interanual (98.947 millones en 2024).

Solo en septiembre, España recibió 9,7 millones de turistas internacionales, un 0,8 % más que en el mismo mes de 2024, en tanto que el gasto se elevó a 13.364 millones, un 6 % más. EFECOM