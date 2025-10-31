España cierra el verano con récord de turistas y contempla los 100 millones a final de año

Madrid, 31 oct (EFECOM).- España cerró la temporada turística entre enero y en septiembre con la cifra récord acumulada de 76,5 millones de visitantes extranjeros, un 3,5 % más que en el mismo periodo de 2024 y cerca de la cifra reveladora de 100 millones de viajeros al final del ejercicio.

El cuarto trimestre (octubre a diciembre) decidirá si España alcanza esa cifra histórica de los 100 millones, aunque los datos de septiembre que ha difundido el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen ese hito en cuarentena.

En septiembre y con el fin del verano, el incremento de las llegadas de turistas en tasa interanual se moderó, hasta un 0,8 % más en comparación con el mismo mes de 2024, hasta 9,7 millones de llegadas de foráneos a los destinos turísticos.

El citado repunte en tasa interanual del 0,8 % es la más baja desde la pandemia (2020) para un mes.

Si esa desaceleración se confirma entre octubre y diciembre, los destinos españoles no rebasarán los 100 millones de llegadas de turistas desde el extranjero, aunque con mucha probabilidad alcance y supere el récord de 2024, cifrado en 93,8 millones de llegadas internacionales.

El gasto rebasa ya los 100.000 millones

La partida del gasto acumulado de los turistas extranjeros que visitan España ha rebasado, en cambio y por primera vez, la cifra de los 100.000 millones de euros (105.828 millones) entre enero y septiembre, un 7 % más en tasa interanual (98.947 millones en 2024).

El gasto en septiembre se elevó a 13.364 millones, un 6 % más, con una media por turista de 1.380 euros y un incremento interanual del 5,1 %; mientras que el desembolso medio diario en el cierre del verano creció un 4,5 %, hasta los 204 euros.

En los nueve primeros meses, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (18 % del total), seguido por Alemania (11,7 %) y Francia (8,9 %).

En septiembre, los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en septiembre fueron Reino Unido (19,1 % del total), Alemania (12,3 %) y Francia (7,5 %).

En ese mes, el gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 4,3 % en tasa interanual; el de los de Alemania disminuyó un 0,7 %; y el de los de Francia retrocedió un 2,1 %.

Sube Reino Unido, bajan Alemania y Francia

De los tres países emisores principales, solo Reino Unido, con casi 2,1 millones de turistas, experimentó una subida en tasa interanual en septiembre (2 %).

Alemania (2,5 % menos; 1,3 millones de turistas) y Francia (1,6 % menos; 1,1 millones) retrocedieron en el número de visitantes en comparación con septiembre de 2024.

En los nueve primeros meses, desde el Reino Unido llegaron a España 15,3 millones de turistas (un 4 % más); desde Francia, 10,2 millones (0,1 % menos); y desde Alemania, 9,5 millones (1,4 % más).

Las llegadas a Cataluña se frenan en seco

Por comunidades autónomas de destino, Cataluña figuró a la cabeza entre enero y septiembre, con 15,8 millones de turistas extranjeros, pero con la misma cifra en cuanto a visitantes foráneos que en el mismo periodo del año pasado.

El frenazo en la comunidad catalana contrastó con el repunte en tasa interanual de Baleares, que sumó 13,7 millones de visitantes extranjeros en ese mismo periodo, un 3 % más; y Andalucía, que sobrepasó a Canarias, con 11,5 millones de personas, un 7,3 % más.

Solo en septiembre, Baleares fue el destino principal de los turistas internacionales, con 2.187.288 visitantes (un 1,8 % más), seguida por Cataluña (2.020.003 visitantes, un 1,4 % menos) y Andalucía (1.479.709 personas, un 3,4 % más). EFECOMCOM