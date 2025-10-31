Ercros sube casi un 25 % en bolsa tras aprobar la CNMC con compromisos la opa de Bondalti

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Las acciones de Ercros se disparan casi un 25 % tras la apertura de la sesión bursátil de este viernes después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya autorizado en segunda fase y con compromisos la opa no solicitada lanzada por la portuguesa Bondalti Chemicals.

A las 9.45 horas, los títulos de Ercros se sitúan como los más alcistas de todo el mercado español, con una fuerte subida del 24,87 %. Sus acciones cotizan a 3,24 euros.

Tras el cierre del mercado en el día de ayer se conoció que la CNMC había autorizado en segunda fase y con compromisos la opa lanzada por la portuguesa Bondalti Chemicals para hacerse con el control total de la empresa española de química básica.

La CNMC, que abrió un análisis en profundidad tras detectar riesgos para la competencia, consideró que los compromisos que ha presentado Bondalti son "adecuados, suficientes y proporcionados" para solucionar esos problemas.

El organismo explicó que su autorización no es definitiva, dado que ahora será el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien decida si procede elevarla al Consejo de Ministros, que podría modificar las condiciones de la operación atendiendo a criterios de interés general.

La italiana Esseco, que también había planteado una opa sobre Ercros, desistió en agosto después de que la CNMC impusiera condiciones a la operación. EFE