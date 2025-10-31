Espana agencias

El uruguayo Matturro debuta con el Levante tras tres meses de lesiones

Por Newsroom Infobae

Guardar

Valencia, 31 oct (EFE).- Después de tres meses de encadenar lesiones, el defensa uruguayo Alan Matturro pudo debutar el jueves como levantinista, en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Orihuela (3-4), disputado en Los Arcos.

Matturro, que llegó el pasado verano cedido desde el Genova italiano, no había podido jugar hasta ahora al haber sufrido desde la pretemporada varias lesiones musculares. El jugador fue campeón del mundo sub-20 con su selección en 2023.

El zaguero uruguayo, de 21 años, actuó como titular en el lateral izquierdo hasta que fue sustituido por su entrenador, Julián Calero, en el minuto 65, por su compañero Matías Moreno. Matturro tuvo un buen debut y se incorporó en varias acciones ofensivas de su equipo.

Con su estreno ya han participado esta temporada los 24 jugadores que Julián Calero tiene en la primera plantilla.

Además, el partido de Copa del Rey también sirvió para que debutara el central ghanés del filial, Huseini Nakoha, de 19 años, que salió en la segunda parte y que cumplió en su estreno en el fútbol profesional.

El único integrante de la primera plantilla del Levante, pero que cuenta con ficha del filial, que todavía no ha participado es el tercer portero del equipo, Álex Primo, que ni siquiera estuvo en la convocatoria del partido de Copa al estar aquejado de unas molestias en el hombro. EFE

pzm/nhp/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Piden 3 años de cárcel por conducción temeraria y huir de un control de la Guardia Civil durante el festival Aquasella

Piden 3 años de cárcel

Intervenidos 2,5 millones de cigarrillos y 5.200 litros de 'gas de la risa' a una banda

Infobae

Juan Ramón Martínez (UME): El cambio climático exige rediseñar tácticas frente a incendios

Infobae

El senador del PP que interrogó a Sánchez dice que analizarán llevarle a los tribunales: "Fue acorralado por la verdad"

El senador del PP que

El fiscal pide 30 años de cárcel al acusado de matar a una tendera en Madrid para robarla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado analiza la “multa

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso afronta las preguntas

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”