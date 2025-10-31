Espana agencias

El Surne Bilbao viaja a Manresa a ratificar su mejoría también a domicilio en liga

Por Newsroom Infobae

Bilbao, 31 oct (EFE).- El Surne Bilbao Basket viaja esta jornada a Barcelona con la idea de ratificar el sábado ante el BAXI Manresa en el Nou Congost (18.00 horas) la mejoría mostrada en los últimos partidos tanto en Miribilla como a domicilio en la Copa FIBA Europa.

Fueron tres victorias seguidas que redimieron un tanto a los 'hombres de negro' de dos varapalos nada más arrancar la temporada, ante el Peristeri griego en el Bilbao Arena (81-84) y el Joventut en Badalona (101-69, que les dejaron muy tocados.

Desde entonces, una convincente victoria en Miribilla ante MoraBanc Andorra (81-71), menos contundente al final de lo que llegó a ser por momentos, y dos tremendas palizas en Chequia y Georgia al PUMPA Brno (51-105) y el Kutaisi 2010 (62-113) levantaron la moral de un equipo que este año en Liga Endesa quiere pensar en más cosas que evitar el descenso.

Con el triunfo ante el Andorra, los de Jaume Ponsarnau se situaron, con un balance de dos derrotas y dos victorias, en mitad de la tabla de la Liga Endesa y con las dos exhibiciones europeas acabaron la primera vuelta de la primera fase de la Copa FIBA Europa como el mejor segundo de los diez grupos. A la segunda fase pasan los diez campeones y los seis mejores segundos.

El Surne Bilbao ha recuperado ya a Justin Jaworski, el mejor en los dos últimos partidos, y Bassala Bagayoko de sus respectivas lesiones. Si Amar Sylla se ha recuperado del proceso vírico que le ha hecho perderse los dos últimos compromisos, el técnico catalán podrá disponer de toda su plantilla.

En el histórico entre el Manresa y el Bilbao Basket en la ACB doble de victorias vizcaínas en los 36 partidos que se han medido (12-24).

Aunque en el último encuentro, el de la pasada temporada en cancha del conjunto del Bages, victoria local (89-74) con protagonismo principal de Derrick Alston Jr (20 puntos y 20 de valoración). El noruego Harald Frey, que el miércoles ante el Kutaisi descansó, fue entonces el mejor de los visitantes (9, 6 asistencias y 14). EFE

