El sultán de Omán llega en su primer viaje de Estado a España la semana que viene

Madrid, 31 oct (EFE).- El sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, llegará en viaje oficial a España la semana que viene, del 3 al 5 de noviembre, y será recibido por los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita de Estado a nuestro país.

La visita de Estado del sultán se produce después de que tuviera que ser aplazada en mayo por motivos familiares y tiene lugar en el marco de las relaciones "de amistad y cooperación que mantienen ambos países" y del trabajo para seguir reforzando estos lazos en todos los ámbitos, según ha informado el Gobierno.

De acuerdo con el programa previsto, los reyes ofrecerán una cena de gala en su honor y el 5 de noviembre, a las once de la mañana, será recibido por Pedro Sánchez.

En el marco de esta visita, el Gobierno ha concedido el Collar de la Orden de Isabel la Católica al sultán Haitham Bin Tariq Al Said, y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a otras personalidades omaníes como así consta en sendos reales decretos del pasado día 29.

La última visita de alto nivel de un dirigente omaní a España se produjo el 19 de marzo de 2024, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hammad bin Hamoud Al Busaidi, se desplazó a Madrid para entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. EFE

