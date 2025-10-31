El Sporting prepara el duelo ante Las Palmas con seis bajas

Gijón, 31 oct (EFE).- El Sporting ha continuado este viernes con la preparación del próximo encuentro de liga ante Las Palmas (domingo, 16:15 horas, El Molinón) con una sesión de entrenamiento en Mareo, con la certidumbre de contar con seis bajas para el partido.

Tres fueron las ausencias por lesión en la jornada de trabajo, con Juan Otero y Mamadou Loum iniciando sus respectivos procesos de recuperación, que se prolongarán varias semanas, y con Gaspar Campos ejercitándose al margen en el gimnasio y que a priori no llegará a tiempo para la convocatoria de cara al partido.

Quienes no podrán participar seguro ante los grancanarios son Jonathan Dubasin y Álex Corredera, que cumplirán la sanción de un partido que acarrean para la próxima jornada, si bien ambos completaron el entrenamiento con normalidad.

También es noticia la vuelta al trabajo sobre el césped del guardameta Christian Joel, operado a comienzos de mes de una lesión renal, y que comienza la fase final de su recuperación con trabajo específico y una parte junto a sus compañeros en portería, si bien tampoco podrá estar ante Las Palmas.

Debido al alto número de bajas, Borja Jiménez recurrirá a la base rojiblanca para completar su convocatoria, con el guardameta Iker Venteo, el mediocampista Manu Rodríguez y el extremo juvenil Nico Riestra manteniéndose en dinámica del primer equipo tras debutar en partido oficial este miércoles en el duelo de Copa del Rey ante el Caudal.

En el caso de los dos jugadores de campo, Nico y Manu, su inclusión en la convocatoria supondría su estreno en una citación para un partido de liga.

El Sporting completará la preparación del partido ante Las Palmas este sábado con un nuevo entrenamiento en horario matinal, a puerta cerrada, tras el cual Borja Jiménez atenderá a los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa previa al partido de liga y ofrecerá la lista definitiva de convocados.

En otro orden de cosas, el Sporting ha anunciado en las últimas horas dos renovaciones en su cantera, la del central del filial Pablo Sánchez y el extremo juvenil Dani Paul, firmando hasta 2027 y 2028, respectivamente. EFE

dsl/cm/fc